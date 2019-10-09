Прогноз погоды на 14 дней: синоптики шокировали – самое мощное похолодание ещё впереди

Мощное похолодание, которое накрыло центральные регионы страны, и пока ещё не добралось до севера России, продолжит наступать по все фронтам. В ближайшие 14 дней под влиянием атмосферных масс с Арктики, Атлантики, а также с Балтийского моря, погода на Русской равнине повсеместно и окончательно испортится, поэтому, несмотря на некоторое потепление в начале следующей недели, говорить о полноценном возвращении Бабьего лета, как ранее прогнозировали синоптики, всё-таки не приходится.

Прогноз погоды на 14 дней в Европейской части России

Так, по прогнозу синоптиков, совсем «несладко» придётся жителям Европейской России, которые уже сейчас переживают мощное арктическое вторжение, принесшее не только понижение температурного фона, но и более привычный для начала ноября, а не октября снегопад, сопровождаемый сильными, пронизывающими ветрами.

Так, в Тульской и Ярославской области пока всего плюс 4-5. До конца недели здесь погода немного стабилизируется, но при плюс 9-10 синоптики прогнозируют высокую влажность и осадки. Кроме того, вновь усилится ветер. Всё это создаст ощущение зимнего холода.

С 14 по 17 октября в этих областях, как и во многих других регионах Центрального федерального округа на время станет теплее. Например, в Белгородской области атлантический антициклон разгонит тучи и прогреет на солнце воздух до плюс 20. Впрочем уже с 18 октября новый циклон, на это раз из Балтики вытеснит тёплые воздушные массы и вернёт осенне-зимнюю погоду почти на всю территорию европейской части страны. В частности, в Рязанской, Орловской, Тамбовской и Костромской областях станет пасмурно, сыро, дождливо и ветрено, а столбики термометров в дневные часы будут показывать плюс 4-7, а после полуночи и вовсе станут регулярно опускаться к нулевой отметке.

Погода на северо-западе России. Прогноз синоптиков на 14 дней

Почти весь северо-запад страны, по прогнозу синоптиков, все ближайшие 14 дней будут заливать дождями, а местами пойдёт снег. Теплее всего будет на Вологодчине, а также в Псковской и Новгородкой областях. Здесь в период с 9 по 22 октября дневная температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов выше нуля. Ночью ожидаются заморозки, местами пройдёт ледяной дождь и мокрый снег. Также прогнозируется сильный северный ветер, порывы которого будут в отдельные дни достигать 15-20 метров в секунду.

Прохладнее всего ожидается в Архангельской и Мурманской областях. По прогнозу синоптиков, в ближайшие 14 суток днём воздух здесь выше плюс 2-4 не прогреется. Ночью почти ежесуточно прогнозируется ниже нуля. Также ожидается снег и шквалистый ветер.

Также холодно и пасмурно в период с 9 по 22 октября в Карелии и Коми. В этих республиках пик похолодания придётся на следующую неделю, когда под влиянием влажного атмосферного фронта столбики термометров даже днём будут показывать всего плюс 1-2, выпадет снег, усилится ветер.

Погода на 14 дней в СПб. Прогноз синоптиков

В Санкт-Петербурге погодную обстановку пока формирует холодный североатлантический фронт, под воздействием которого в Северной столице пасмурно и дождливо. При этом температура воздуха, для начала второй декады второго осеннего месяца будет вполне приличной. Так, например, в пятницу, 11 октября воздух неожиданно прогреется до плюс 10. Впрочем при сильном ливне и порывистом ветре ощущения тепла всё-таки не будет. Ненастная погода сохранится в городе на Неве и всю следующую неделю.

При этом самое мощное похолодание, по прогнозу синоптиков, ожидается в период с 18 по 22 октября. В частности, к следующим выходным – в субботу, 19 октября и в воскресенье, 20 октября днём термометры будут показывать плюс 2-4, по ощущениям же будет казаться, что столбики погодных градусников опустились ниже нуля. Начиная с понедельника, 21 октября в городе на Неве пойдут дожди и усилится ветер. В некоторых районах Ленинградской области возможны заморозки и снег переходящий в ледяной дождь и обратно.

Погода в Москве на 14 дней. Точный прогноз синоптиков

По-прежнему, будет пасмурно и прохладно в Москве. Синоптики, обещавшие возвращение Бабьего лета, уже пересмотрели свои прогнозы и в спешном порядке заявляют, что обещанных ими плюс 17-18 в ближайшие две недели точно не будет. Зато ожидается дождь, северный ветер с порывами до 20 метров в секунду и понижение температурного фона до минус 1.

По прогнозу метеорологов, самое мощное похолодание в российской столице придётся на конец следующей недели, когда новый довольно сильный циклон затянет небо кучевыми, слоистыми облаками, и понизит температуру в ночные часы до нуля – мину 2 градусов. До конца же этой недели сохранится дождливая погода с дневной температурой плюс 8-10. В тёмное время суток будет плюс 5-7, в области возможно похолодание до нуля градусов. Что же касается, Бабьего лета, то на один денёк в Москву оно всё-так возможно заглянет. Согласно информации, портала «Яндекс. Погода», во вторник, 15 октября, ожидается плюс 15. Однако уже в ночь на среду столбики термометров опустятся сразу на 8 градусов, а к пятнице, 18 октября похолодает до плюс 5. И судя, по дальнейшим прогнозам синоптиков, до конца октября будет становиться только лишь холоднее.