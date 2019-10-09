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Разговор Трампа с Зеленским назвали «сумасшедшим»

Москва, 09.10.2019

«Сумасшедшей и пугающей» назвал беседу президента США Дональда Трампа и украинского главы Владимира Зеленского сотрудник Белого дома, который слушал летний телефонный разговор двух лидеров, сообщает Интерфакс, ссылаясь на The New York Times.

СМИ также ссылается на донесение информатора из ЦРУ, который сообщил в сентябре о своих опасениях относительно данной беседы.

Осведомитель рассказал, что его потрясли вещи, которые он услышал в ходе разговора Трампа и Зеленского. В этой связи последствия беседы стали активно обсуждаться юристами администрации президента. В частности, по мнению правоведов, Трамп уже совершил преступления, «принуждая иностранную державу начать расследование в отношении американского гражданина». В Белом доме уверены, что действующий президент делает это с целью выдвижения собственной кандидатуры на переизбрание в 2020 году.

Напомним, скандал по итогам разговора президентов Трампа и Зеленского разгорелся в начале осени. Тогда стало известно, американский лидер заставлял своего украинского коллегу начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

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