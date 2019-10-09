Российские ученые разработали уникальный способ очистки воды от нефти

Ученые Пермского государственного национального исследовательского университета проводят разработку новой технологии, которая позволить очищать подземные воды от загрязнений нефти.

В основе уникальной разработки российских ученых лежит применение биотехнологий и химии. Над методом работают специалисты сфер геологии, экологи и микробиологи. Метод основан на стимулировании самоочистки подземных вод по средствам собственной микрофлоры, что ускоряет очистку от загрязнений углеводородами.

По заявлению старшего научного сотрудника института Артема Деменева, исследование проводится в свете приоритетных задач науки и промышленности по снижению нагрузки на окружающую среду от производственных процессов.