Специалисты рассказали обо оптимальной для здоровья температуре в квартире

Как сообщают специалисты Роспотребнадзора, оптимальной для здоровья температурой воздуха в квартире для зимы считается показатель +18-24°C, а летом +20-28°C. Данные по нормативам публикуются на сайте ведомства.

В материала говорится, что данная температура комфортна для здоровья человека и безопасна для дыхательной системы и сосудов.

Как подчеркивают специалисты ведомства, если в жилом помещении слишком жарко, человек будет быстро уставать и при этом увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

При слишком холодном воздухе в квартирах повышается риск обострения хронических заболеваний, сердечно-сосудистой и нервной систем. Также люди, проживающие в холодных помещениях чаще болеют острыми респираторными инфекциями.

Помимо этого в ведомстве отметили важность баланса влажности воздуха в квартире: при чрезмерно сухом воздухе есть риск пересушить кожу и слизистые, а если в помещении очень сыро, то может появиться крайне вредная для дыхательных путей плесень.