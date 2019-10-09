Турецкие войска вошли в Сирию

Агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванного турецкого чиновника, сообщает, что военные Турции пересекают границу с Сирией. Источник сообщает, что планируется начало операции по созданию зоны безопасности. Сообщается, что это уже третья военная операция для Анкары на территории САР.

Агентство уточняет, что группа турецких военных пересекла сирийскую границу утром 9 октября. За первой партией последует более масштабная переброска военных сил.

Напомним, о готовности провести военную операцию в Сирии сообщил президент Турции Эрдоган. Целью военных действий называется очистка приграничных турецких территорий от Сил самообороны сирийских курдов и создания там зоны безопасности.