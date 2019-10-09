Опубликованы документы о вмешательстве посольства США на Украине в расследование «дела Байденов»

Народный депутат Украины Андрей Деркач опубликовал документы, которые свидетельствуют о вмешательстве сотрудников посольства США на Украине в работу правоохранителей по «делу Байденов». Первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углава на протяжении нескольких лет предоставлял посольству США информацию, о ходе расследования шести уголовных дел о газодобывающей компании Burisma, в которых фигурирует экс-вице президент США Джозеф Байден и его сын Хантер.

В 2016 году вице-президент США Джо Байден потребовал от украинских властей увольнения генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который возобновил уголовное производство в отношении компании Burisma. Сын Джо Байдена Хантер Байден в то время работал в компании Burisma.