Украина против продления контракта с Газпромом

Глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев высказался против продоления существующего контракта с «Газпромом», выступив за заключение нового «по европейским правилам». «Мне трудно представить, зачем новой компании и зачем украинской стороне может быть интересно продление старого контракта. Давайте договариваться между «Газпромом» и новым оператором, какие будут объемы, какие будут сроки» - заявил Коболев.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российская сторона предложила Украине продлить действующий контракт на транзит газа еще на один год. С 1 января 2020 года истекает контракт на поставку и транзит газа по территории Украины.