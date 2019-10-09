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В Германии более 200 человек лишились прав за езду на электросамокатах в нетрезвом виде

Москва, 09.10.2019

Во время традиционного немецкого фестиваля пива «Октоберфест» мюнхенской полицией было задержано 414 граждан за управление электросамокатами в нетрезвом виде, сообщает Autoevolution.

Уточняется,  254 человека из задержанных были лишены прав за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Также ресурс сообщает, что в ходе проведения праздника было пресечено 32 попытки воспользоваться электроскутерами нетрезвыми гражданами.

Напомним, начиная с лета 2019 года, владельцы электроскутеров приравнены к полноправными участниками дорожного движения на «моторизованных транспортных средствах». С этого момента управлять электросамокатами  и электроскутерами могут граждане, которым исполнилось 14 лет.

В начале октября в России появилась информация о возможном появлении отдельного вида транспорта под общим названием «средства индивидуальной мобильности».

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