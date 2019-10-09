В России может резко подорожать питьевая вода

В России прогнозируется резкий рост цен на питьевую воду из-за ухода с российского рынка иностранных производителей этой продукции, пишет газета «Известия».

Уточняется, что поставки из-за рубежа могут прекратиться из-за проекта Минпромторга по маркировке минеральной и бутилированной воды.

Издание сообщает, что новые правила приведут к уходу с рынка «части импортных товарных позиций, а также к существенному увеличению розничной цены на воду».

Произойдет это из-за сложности и больших затрат, с которыми связан процесс маркировки продукции. К примеру, российским производителям придется выложить по нескольку десятков миллионов рублей для закупок необходимого оборудования для печати кодов.

Однако, по мнению специалистов отрасли, в итоге все расходы по данному проекту лягут на плечи рядового потребителя, поскольку резкий рост цен на воду неизбежен. По мнению президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максима Новикова, каждый литр воды подорожает 5-6 рублей. Также потребителей ждут перебои поставок импортной воды, тех производителей, которые все-таки останутся на российском рынке.