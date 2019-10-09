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В сети появилось сравнение цен на продукты в России и на Украине

Москва, 09.10.2019

Цены на продукты питания в российских магазинах значительно ниже, чем на Украине, к такому выводу пришли видеоблогеры, которые сравнили стоимость основного продуктового набора двух стран.

Ролик, в котором сравнивают цены в Саратове и Киеве на продукты  в магазинах «Ашан»,  опубликован на YouTube

Блогеры сообщают, что картофель в российском магазине стоить от 12 рублей, в Киеве 14 гривен или 39 рублей. Килограмм риса стоит в саратовском Ашане в среднем 59 рублей, в киевском от 20,95 гривен или  55,14 рублей.

Немного выше и цены на молочную продукцию: литр молока можно купить в Саратове за 41 рубль, в Киеве этот продукт стоит в среднем 18,16 гривны или 47,8 рублей.

В обзоре отмечается, что дороже стоят все продукты, которые входят в потребительскую корзину текущего года.

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