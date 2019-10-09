«Вставать на зимнюю резину еще рано»: осень приготовила россиянам еще один сюрприз

Погода в центральной части России продолжает напоминать «американские горки» и испытывать на прочность жителей региона. На смену преждевременному холоду со снегом и порывами ветра, которые накрыли центр в прошедшее воскресенье, жителей порадует почти весеннее тепло. К концу недели потеплеет до 12-13 градусов. Правда, дожди могут испортить впечатление от очередного в эту осень «бабьего лета». По сообщению метеорологов, потепление будет плавным.

Погода на северо-западе России. Прогноз синоптиков до конца недели.

В Северо-Западном округе России жителей порадует весеннее тепло на выходных. Хотя до субботы еще возможен мокрый снег и ночные заморозки с переходом температуры через ноль, на выходных термометр покажет отметки выше 10 градусов со знаком плюс. Жителей Ленинградской области и вовсе ждет на выходных 12 градусов тепла в дневные часы. Однако настроение могут омрачить дожди, которые ожидают жителей центральных районов к концу недели.

Погода в Приволжском округе. Прогноз синоптиков до конца недели.

Жителей Приволжского округа после мокрого снега и минусовой температуры по ночам ждет волна весеннего тепла к выходным, сообщают синоптики. До 6-11 градусов в дневные часы к выходным смогут ощутить жители Нижегородской области, Пермского края, Удмуртии, Чувашии. При этом в южной части округа тепло будет и в ночные часы. Столбик термометра ночью поднимется до отметок 6-8 градусов, а днем и вовсе жителей юга Приволжья, а именно Самарской, Саратовской, Волгоградской областей, ожидает апрельское тепло с температурой до 15 градусов со знаком плюс.

Погода на юге России. Прогноз синоптиков.

Жителей Ростовской области, Краснодарского края и Крыма ждет настоящее «бабье лето» с дневной температурой до 22 градусов, но с переменной облачностью. Ночью столбики термометров будут показывать отметку 12 градусов со знаком плюс. Дожди, если придут в регион, то будут непродолжительными, отмечают специалисты.

Погода на Урале и в Сибири. Прогноз синоптиков.

А вот жителей Урала ждет похолодание с ночными показателями термометра до минус одного. Днем воздух прогреется до 7-9 градусов. Также ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Ровная погода без перепадов дневных и ночных температур ожидает жителей Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, а также Алтайского края и Республики Алтай. На текущей недели воздух будет прогреваться днем до 8-13 тепла, ситуацию подпортят осадки ввиде небольшого дождя.

Погода в Москве. Прогноз синоптиков на неделю.

К выходным в Москве потеплеет до 12 градусов в дневные часы, а к понедельнику, по сообщению метеорологов, воздух и вовсе может прогреться до весенних показателей в 16-17 градусов. До конца недели в столичном регионе ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Затяжных осадков в виде ливней не ожидается. Ветер юго-западный и южный 5-7 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, в четверг 10 октября, ожидается дождь и слабое потепление, ветер южный.

В пятницу 11 октября, в Москве ожидаются дожди и теплая погода с показателя термометра 9-11, по области - 7-12 градусов со знаком плюс. Ветер будет также дуть с юга. В субботу, 13 октября, столичный регион придет настоящее «бабье лето». Днем воздух прогреется до 13 градусов. По прогнозам синоптиков, ожидаются небольшие осадки в виде моросящего дождя, ветер западный.