Высокотехнологичный бизнес

В Екатеринбурге мы заглянули к Аркадию Иванову на турбомоторный завод, на территории которого находится его компания «Теркон», занимающаяся производством двухфазных теплопередающих устройств. Устройство представляет собой контурные тепловые трубки, которые пассивно передают тепло вне зависимости от ориентации в поле тяжести.

Аркадий начал свой путь в сфере предпринимательства с работы в компании, занимающейся поддержкой малого и среднего бизнеса в России. Его давно интересовали инновационные технологии, изобретение новых устройств. На одной из выставок в Москве Аркадий впервые узнал о проекте контурных тепловых труб — единственном «железном», а не «софтовом» представленном проекте.

На той же выставке проект теплопередающих устройств нашел своего инвестора — Александра Антипова, члена фонда «Лидер». Его сразу привлекла идея тепловых труб, изнутри заполненных пористой капиллярной структурой, так как первое образование Александра — порошковая металлургия. Его основной идеей было сделать такие контурные трубы в тысячу раз дешевле, что неизбежно привело бы к появлению областей их применения. Фонд «Лидер» инвестировал в проект 67 млн рублей.

С появлением денежных средств у проекта возникли и потребности: надо было искать помещение, вести бухгалтерию, приобретать и создавать оборудование. Имея опыт работы в фонде содействия предпринимательству, Аркадий понимал, что теперь он может не только помогать многим малым бизнесам по чуть-чуть, но и попробовать свои силы в одном большом проекте, который будет давать практический результат.

«Отец» технологии Юрий Фольевич Майданик рассказал нам об основных областях применения контурных тепловых трубок — машиностроении и приборостроении. Одной из самых перспективных областей он считает серверные и дата-центры и их охлаждение. Тепло от процессоров с помощью контурных тепловых труб отводится в задние стенки, где стоит жидкостной теплообменник, и сбрасывается на эту жидкость. Еще одно возможное применение этой технологии, где используется способность устройства работать в антигравитационном режиме, — система утилизации солнечной энергии, которая применяется для подогрева воды.

Компания основана в 2014 году. Выручка — от 20 млн рублей. Маржа — 40–50%. Производство — 1500 единиц в месяц. В России у компании конкурентов нет. Восемьдесят процентов оборудования — собственное производство.

«Теркон» открыт к сотрудничеству с любой аудиторией: от больших компаний и корпораций до физических лиц, изобретателей и инженеров. Аркадий считает, что сотрудничество — источник вдохновения и хороших прорывных идей.

Предложение о сотрудничестве от Аркадия Иванова:

1. Он ищет системных интеграторов и системных инженеров, работающих с серверными стойками, серверным оборудованием и с компаниями по установке серверного оборудования. Он предлагает вместе прорабатывать решения, которые могут помочь сделать серверные стойки бесшумными, что позволит поставить в два раза больше серверного оборудования на ту же мощность.

2. Аркадий ищет интересных людей с инновационными идеями на рынке компьютерной техники, планшетов, видеокарт и так далее. Он готов помочь с отведением тепла от процессоров. Такое сотрудничество может привести к изобретению новых бесшумных передовых решений в IT-сфере.

3. Аркадий предлагает сотрудничество промышленным дизайнерам и дизайнерам техники и электроники. Он хотел бы вместе с ними разработать новые тепловые оборудования, но ему нужны идеи по изменению дизайна и компоновки устройств.

4. Аркадий считает дата-центры местом, где применение этой технологии будет максимально выгодным, поэтому предлагает взаимодействие: он может сделать на ту же инфраструктуру в два раза больше IT-нагрузки, что будет означать вдвое меньшие энергозатраты. На больших объемах это весьма ощутимо.



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