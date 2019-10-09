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За форекс взялся Росфинмониторинг

Москва, 09.10.2019
Федеральная служба по финансовому мониторингу предупреждает россиян о о фактах финансового мошенничества со стороны «псевдоброкеров».
#Финансы
#Контроль и надзор
#Экономика
  • За форекс взялся Росфинмониторинг

Офис Росфинмониторинга на Мясницкой улице

Павел Черемисин/ТАСС

Росфинмониторинг опубликовал сообщение, в котором предупредил о фактах финансового мошенничества со стороны «псевдоброкеров», предлагающих услуги удаленной торговли на финансовых рынках, в том числе на форексе. Они предлагают гражданам принять участие в торговле, внеся денежные средства на торговый счет, под разными предлогами вынуждая их делать дополнительные взносы. Но при попытке вывести хотя бы часть «прибыли» компания «обнуляет» торговый счет и перестает контактировать с клиентом.

Как пишет «Прайм» со ссылкой на ведомство, оно назвало также ряд компаний, наиболее часто обманывающих россиян. В числе этих компаний Teletrade, Grandcapital, Delloy Trаde, Global FX, Kappabrokers, Go Capitals FX, KBCapitals, 10 Brokers, Swis Trade, Born to Trade, Barclays Trade и WerCrypto. "Названия компаний могут изменяться, использоваться известные названия банков и мировых компаний и другие варианты рекламы для создания видимости своей солидности и благонадежности с целью введения в заблуждение и манипуляций", — предупреждает ведомство.

Росфинмониторинг обращает внимание, что все указанные компании — нерезиденты России, у них нет лицензии ЦБ РФ, и они не входят в саморегулируемые организации (СРО) отрасли. "При готовности размещения денежных средств на рынке ценных бумаг гражданам Российской Федерации первоначально следует ознакомиться с законодательными нормами, регулирующими данный вид правоотношений, и изучить репутацию компании, предоставляющих данный вид услуг", — рекомендует служба.

Действительно, признает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, колоссальный по своим объемам рынок услуг форекс-брокеров, существовавший до 2016 года по сути формировался за счет фактического введения в заблуждение инвесторов большей частью его участников относительно механизмов "торговли". Фактически клиенты большинства таких организаций не получали доступа к рынку и не совершали при посредничестве условного брокера никаких сделок, а делали ставки на рост или понижение курсов валют, причем внутри закрытых систем дилера.

В 2016 году 460-ФЗ были внесены существенные изменения в федеральное законодательство, в частности возник сам термин "форекс-дилер" и дано четкое определение его деятельности и закреплены четкие требования к его деятельности. Именно в  2016 году появилось обязательное лицензирование услуг дилеров со стороны Банка России, ограничения кредитного плеча (не более 1 к 50), требования к собственному капиталу (не менее 100 млн рублей), а так же введены правила по пополнению счетов исключительно при посредничестве банков.

Кроме того, продолжает юрист, закон установил в качестве необходимого требования участие в СРО. С 2016 года единственной такой саморегулируемой организацией является СРО «Ассоциация Форекс-Дилеров», в которую изначально входили 9 крупнейших дилеров: 3 дочерние структуры банков («ВТБ Форекс», «Альфа-Форекс», «ПСБ-Форекс»), дочка ФИНАМа «ФИНАМ ФОРЕКС», а так же 5 независимых крупнейших форекс-брокеров (Альпари, Телетрейд, Трастфорекс, Фикс Трейд, Форекс Клуб).

Однако из-за многочисленных нарушений, а по факту попыток вести свой бизнес по старым схемам, последние были исключены ЦБ в декабре 2018 года. То есть фактически на сегодняшний день в нашей стране существует всего четыре легальных форекс-дилера, отмечает Дмитрий Горбунов. Таким образом, предоставляя свои средства организации, не входящей в этот крайне узкий список, клиент принимает на себя все связанные с этим риски, поскольку никаких гарантий возвращения своих средств ему никто предоставить не может.

Между тем в умах начинающих инвесторов заработок на финансовых рынках чаще всего связан с тысячами процентов и с образом скучающего клерка, который в свободную минуту совершает выгодные сделки и обыгрывает весь рынок, при этом у него остается много свободного времени на путешествия, хобби, семью, объясняет аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Этот иллюзорный образ во многом сформировала агрессивная реклама тех самых псевдоброкеров, и совершенно правильно бороться как с рекламой и образами, создаваемыми ею, так и с самими организациями, находящимися вне российской юрисдикции и использующими это положение для введения в заблуждение клиентов в большинстве случаев безнаказанно.

 

Но, отмечает аналитик,  работа на финансовых рынках никогда не была легкой, это тяжелый труд даже для человека с профильным образованием, не говоря уже о тех желающих торговать, кто приходит из других сфер деятельности. Если вы планируете работать на рынке, ваш рабочий день будет начинаться с открытия бирж Японии, а заканчиваться может поздно вечером с закрытием американских бирж. Он состоит из финансового анализа компаний, построения DCF-моделей, составления инвестиционных портфелей и делать это удаленно на пляже — значит скорее преувеличивать свои способности, чем действительно зарабатывать. Психологическая нагрузка тоже велика, особенно, если вы управляете не только своими деньгами, но и даете публичные торговые идеи. 

В дополнение к рекомендациям Росфинмониторинга Алексей Антонов указывает, что благонадежный брокер, как правило, обладает офисом в Москве или Санкт-Петербурге, штатом аналитиков и менеджеров, которые регулярно цитируются в СМИ, и история их цитирования насчитывает несколько лет, а нет 1-2 месяца. Топ-менеджеры брокера — это публичные люди с репутацией. Плюс всегда можно найти текущих и бывших клиентов брокера и сравнить их мнения о работе с этой компанией.

После отзыва лицензий у форекс-брокеров в России, они перебрались в офшоры, но даже тогда, когда их деятельность в России была легальна, она больше напоминала азартную игру, чем инвестирование, в основном за счет неопытности торгующих клиентов и большого, от 1 к 100 и даже 1 к 500, кредитного плеча, превращающие инвестирование в «казино».

Фондовый рынок, то есть торговля акциями реальных компаний гигантами российской (Газпром, Сбербанка) либо мировой экономики (Apple, Visa, Google), намного более мягкий вариант для новичка, легальный и не такой волатильный, уверен Алексей Антонов. Инфраструктура бирж и брокеров заинтересована в том, чтобы клиент работал с ними долго (платил комиссию) и увеличивал свой инвестиционный счет, а не проиграл деньги со счета за одну неделю или даже за один день.

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