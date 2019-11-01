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Китай запустил национальную сеть 5G. И это плохая новость для Apple

Москва, 01.11.2019
#Технологии
  • Китай запустил национальную сеть 5G. И это плохая новость для Apple

Zuma\TASS

Эта пятница, хотя и не является 13-м числом, все же может стать «черным» днем для Apple, считает влиятельный деловой журнал Barron’s. Несмотря на неожиданно превысившие прогнозы данные по квартальной прибыли настроение у сотрудников американского IT-гиганта неважное. Плохие новости пришли из-за Тихого океана – в Китае 1 ноября начала работать сеть 5G.

Новость о запуске китайской сети 5G поистине эпохальная как для Apple, так и для всего сектора беспроводной связи. В среду, 30 октября, Wall Street Journal написал, что заместитель министра экономики и информационных технологий КНР Чэнь Чжаосюн объявил на конференции в Пекине, что три главных оператора связи в Поднебесной: China Mobile, China Unicom и China Telecom начнут продавать услуги 5G потребителям в 50 крупнейших городах страны в пятницу, 1 ноября. Как сообщают китайские СМИ, услуга будет недорогой – 128 юаней (18 долларов) в месяц.

Barron’s уже сообщал, что Соединенные Штаты в целом и Apple в частности значительно отстают от Китая в развитии сетей 5G. Авторитетное в мире бизнеса издание предположило, что благодаря технологиям 5G КНР будет доминировать в секторе беспроводной связи. Известный эксперт по технологиям беспроводной связи Пайпер Джаффрей считает, что половина из 600 тыс. базовых станций 5G, которые, как ожидается, начнут работать в следующем году, будет находиться в Поднебесной.

Новость о запуске в КНР сети 5G – плохая новость для Apple главным образом потому, что у компании пока еще нет смартфонов с технологией 5G. Отсутствие этих современных технологий, несомненно, негативно отразится на популярности главного продукта американской компании - смартфонов iPhone.

«Apple ждет в следующих двух кварталах жесткая пиар-компания китайских продавцов и операторов связи по продвижению 5G»,- прогнозирует аналитик компании Canalys Луи Лю.

Лидер по технологиям 5G, китайский IT-гигант Huawei Technologies увеличил к концу третьего квартала свою долю на рынке смартфонов в КНР до рекордных 42%. Поставки Huawei увеличились в сентябре на 66% по сравнению с сентябрем 2018 года. Что касается Apple, то его доля на китайском рынке смартфонов, по данным Canalys, снизилась на 2% и сейчас составляет всего лишь 5%. Поставки сократились более существенно по сравнению с прошлым годом – на 28%.

Huawei уже продает смартфоны, оснащенные технологией 5G. Причем, они дешевле iPhone, у которых 5G еще нет. Инженеры Apple, конечно, работают над новейшими технологиями, но они сильно отстали. iPhone с 5G должны появиться в лучшем случае к концу следующего года, когда доминирование Huawei в секторе 5G станет подавляющим. Очевидно, что к моменту появления на рынке iPhone c технологией 5G численность поклонников дорогих американских смартфонов в Поднебесной еще больше уменьшится, а дешевых смартфонов Huawei еще больше увеличится.

«Мы считаем, что самый большой вызов в Китае Apple ждет уже в ноябре, когда в стране начнет работать сеть 5G, и летом 2020 года, когда 5G охватит 100 китайских городов,- уверен аналитик Rosenblatt Securities Цзюнь Чзан.- По нашему мнению, доля Apple на рынке смартфонов в КНР будет продолжать снижаться по мере расширения зоны действия 5G на новые города».

Не исключено, что Apple критично отстанет от Huawei. К тому времени, когда американцы начнут выпускать iPhone с технологией 5G, ситуацию уже будет трудно изменить. Как минимум, в Китае.

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