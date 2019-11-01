Бразилию пригласили в ОПЕК

Как заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, его страна получила от Саудовской Аравии неофициальное предложение вступить в ОПЕК. При этом бразильский лидер добавил, что он лично обеими руками за вступление в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

«Лично я очень хотел бы, чтобы Бразилия стала членом ОПЕК»,- заявил президент Болсонару на международном форуме «Инвестиционная инициатива будущего», который проходил в конце октября в Эр-Рияде.

Президент Бразилии добавил, что прежде чем давать ответ саудовским лидерам, с которыми он встречался в столице королевства, ему нужно посоветоваться с министрами экономики и энергетики Бразилии.

Специалисты объясняют приглашение Бразилии желанием ОПЕК, влияние которой в последние годы заметно ослабло благодаря американским сланцевикам, заполучить в свои ряды еще одну большую страну.

Бразилия, если, конечно, войдет в ОПЕК, станет третьим производителем нефти в картеле после Саудовской Аравии и Ирака. Добыча нефти в этой южноамериканской стране в последнее время быстро растет благодаря стартапам, разрабатывающим новые нефтяные месторождения. В августе добыча нефти и конденсата в Бразилии выросла на 480 тыс. бар./сутки по сравнению с тем же периодом 2018 года и достигла рекордных 3,1 млн баррелей в сутки. Добыча собственно сырой нефти увеличилась на 220 тыс. бар./сутки до 2,99 млн., что тоже является рекордом Бразилии.

В ОПЕК считают, что Бразилия станет в этом году вторым поставщиком нефти на рынок после Соединенных Штатов, если не считать ОПЕК+.

По иронии судьбы, именно рост добычи нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК, больше всего виноват в провале усилий картеля стабилизировать нефтяной рынок и поднять цены. Если Бразилия войдет в нефтяной картель, ей придется выполнять решения организации по ограничению объемов добычи «черного золота», как это происходит сейчас. Кроме этого, вступление Бразилии в ОПЕК позволит нефтяному картелю увеличить свою долю на нефтяном рынке.