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Fiat Chrysler объединяется с Peugeot

Москва, 01.11.2019
#Авто
  • Fiat Chrysler объединяется с Peugeot

EPA

Конкурирующие автопроизводители PSA Group и Fiat Chrysler Automobiles объявили о планах по объединению для того, чтобы успешнее противостоять новой эре торговых тарифов, жестких правил по выбросам в атмосферу и электрификации автопрома. Акционеры обеих компаний поделят акции нового автоконцерна поровну. Новая компания будет зарегистрирована на биржах Париже, Милана и Нью-Йорка. Инвесторы из Fiat должны получить дивиденды в сумме 5,5 млрд евро (6,2 млрд долларов) и компанию Comau, а акционеры французской компании PSA собираются распределить 46% акций в изготовителе запчастей Faurecia SE. Экономия в расходах от слияния компаний согласно расчетам должна составить ок. 3,7 млрд евро.

Тем не менее, новость о слиянии привела к самому серьезному за три года падению акций PSA, упавших в Париже на 9,1%. Акции Fiat, напротив, выросли в Милане на 10%.

Правления Fiat Chrysler и производителя Peugeot и Citroen - французской PSA Group договорились в ближайшие недели составить соглашение об объединении. В результате слияния итало-американского и французского автопроизводителей появится четвертая компания в автопроме с активами ок. 50 млрд долларов.

Слияние Fiat Chrysler и PSA, второй компании в Европе по продажам автомобилей, объединит итальянский клан Аньелли с французским семейством Пежо и создаст мощного конкурента немецкому концерна Volkswagen AG.

Штаб-квартира новой компании будет находиться в Нидерландах. Правление планируется в количестве 11 человек: 6 от PSA, включая исполнительного директора Карлоса Тавареса, который продолжит исполнять обязанности директора еще пять лет, и 5 от Fiat Chrysler. Председатель правления Fiat Джон Элканн тоже сохранит свой пост. Пока, правда, неясно, чем будет заниматься директор Fiat Майк Манли.

Сообщение о слиянии появилось через несколько месяцев после того, как Fiat Chrysler и PSA попытались объединить инвестиции для выпуска машин в Европе. В июне безрезультатно закончились переговоры о слиянии Fiat и французской компании Renault SA.

Слияние, конечно, вызвано крупными проблемами. И PSA, и Fiat Chrysler явно мало вкладывают средств в электрификацию автопрома. Обе компании слабо представлены в Китае. Вместе эти компании могут стать конкурентными на авторынке Европы. У Fiat Chrysler дела в Европе из-за устаревших джипов и нехватки внедорожников с маркой Fiat идут сейчас неважно.

Вместе будет намного легче работать и финансировать разработку платформ и прочие операции в самый разгар торговых войн, замедления темпов развития мировой экономики и дорогостоящего перехода к электромобилям и беспилотным машинам. Европейским автопроизводителям приходится еще и иметь дело с новыми жесткими правилами по выхлопным газам.

В таких условиях вполне естественно желание объединять усилия, а не бороться с проблемами порознь. В июле Volkswagen заявил о сотрудничестве с Ford Motor Co. по созданию технологий для электромобилей и беспилотных автомобилей. Toyota Motor Corp. тоже укрепляет связи с такими партнерами, как Subaru Corp. и китайской компанией BYD Co. Индийский автоконцерн, владеющий Jaguar Land Rover, объявил о поиске партнеров для британского автопроизводителя, но не собирается его продавать.

К проблемам в последние месяцы прибавились и низкие продажи автомобилей. Volkswagen в среду опубликовал новый прогноз по продажам, который значительно хуже предыдущего.

Одним из крупнейших акционеров PSA, который владеет такими брендами, как Opel и Vauxhall, является правительство Франции. Париж уже заявил о поддержке слияния.

«Это (слияние) является ответом на необходимость консолидации в автопроме для того, чтобы успешно противостоять вызовам будущего»,- подчеркнул министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

В том, что PSA объединяется именно с Fiat, нет ничего удивительного ввиду их географической близости и схожести выпускаемой продукции. Тем не менее, сначала итало-американский автопроизводитель попытался договориться о слиянии с Renault. Июньские переговоры завершились неудачно из-за прохладного отношения к этой идее французского правительства и Nissan Motor Co., японского партнера Renault.

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