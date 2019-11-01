Госзакупки пошли в рост

Минфин опубликовал статистику по результатам мониторинга госзакупок в третьем квартале текущего года. Согласно данным министерства, объем госзакупок в России за девять месяцев 2019 года составил 6,7 трлн рублей. Подсчет основан на общем объеме извещений госзаказчиков, опубликованных в ЕИС. Таким образом, показатель оказался в отчетный период на 22% больше аналогичного за 2018 года (5,5 трлн рублей).

В третьем квартале 2019 года было размещено 648,5 тыс. извещений на 2,3 трлн рублей, тогда как за девять месяцев госзаказчики разместили в ЕИС 2,2 млн извещений, что на 2% меньше показателя прошлого года. Из всего числа извещений 16% (28% в денежном выражении - 1,9 трлн рублей) пришлось на закупки в рамках различных госпрограмм. При этом по итогам девяти месяцев года госзаказчики заключили 2,49 млн контрактов (на 1,6% меньше показателя 2018 года) на 5,26 трлн рублей (больше на 10,6%).

За три квартала текущего года госзаказчики объявили о проведении 815 тыс. спецторгов (в них могут принимать участие только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные некоммерческие организации) на 844 млрд рублей. По результатам спецторгов заказчики заключили 786 тыс. контрактов на 624 млрд рублей. Более трети госконтрактов (39%) пришлись на долю контрактов в сфере строительства. Второй по объему сегмент (его доля только 4%) - лекарственные препараты.

Вообще, отмечает, в свою очередь, директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, сфера госзакупок постоянно меняется и совершенствуется, а последний этап ее модернизации - цифровизация совпал со стартом активной реализации национальных программ с 1 января текущего года. Таким образом, мы уже сейчас можем наблюдать как деньги, направленные на реализацию крупных проектов, способствовали увеличению среднего чека и снижению общего количества контрактов. При этом, проводились дополнительные послабления: например, увеличилось пороговое значение для покупок малого объема со 100 тысяч до 300 тысяч рублей, что дало заказчикам больше свободы для максимально оперативных покупок.

Кроме того, указывает аналитик, наблюдается тенденция на приближение условий работы МСБ к стандартам 44-ФЗ, по которым работают крупнейшие компании. Финальные итоги подводить пока рано, но, судя по заявлениям чиновников, показатели по уровню конкуренции и росту доли закупок у МСБ существенно улучшились. Заказчикам требовалось исполнять обязательства в максимально короткие сроки, чтобы не срывать планы в рамках предусмотренных нацпроектов. В связи с этим потребовалась оперативная переработка законодательства для упрощения процедур, а также сокращения сроков проведения торгов: много времени тратилось на соблюдение ненужных формальностей.

Так как основной упор в указах президента делался на сферу строительства, именно в ней произошли самые сильные изменения: например, был увеличен порог с которого допускается изменение существенных условий по контракту - до 100 млн рублей. Все эти действия в совокупности сделали процесс госзакупок более гибким, что и отразилось на росте рынка. Реформирование 44-ФЗ продолжается: законодатели готовят довольно крупный пакет поправок, в рамках которого планируется сокращение видов конкурсов и обеспечение защиты заказчиков от срыва сроков исполнения контрактов.

Что касается здравоохранения, то тут прослеживается желание крупнейших фармацевтических компаний увеличить выручку за счет государственных покупок, доля которых увеличилась до максимальных отметок с 2013 года - 35%. Дело в том, объясняет Арсений Дадашев, что из-за падения покупательской активности в стране, единственным способом сохранить объемы сбыта на текущем уровне - предоставить крупные скидки государству в обмен на гарантированный спрос с его стороны.

Так например, швейцарская Roche предложила Минздраву препарат, применяемый для лечения гемофилии, по цене на четверть меньше, чем в других странах. Данные условия вполне удовлетворяют чиновников, так как они должны наращивать объемы закупок в рамках нацпроектов: Минздрав увеличил список заболеваний для борьбы с которыми покупаются лекарства с 7 до 12 наименований.

Система госзакупок задумывалась как инструмент, который должен был повысить конкуренцию на рынке госзаказа и создать выигрыш для всех участников, рассказывает генеральный директор компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер. Это было полезно и для государства, которое должно было получить возможность покупать дешевле, без коррупции, качественные товары и услуги, и для подрядчиков, которые могли бы проявить себя наилучшим образом в сферах услуг или производства, где у них минимальные затраты и максимальная прибыль, тоже не участвуя в коррупционных схемах. Но в жизни все получилось сложнее.

ФАС время от времени проводит массовые проверки госзакупок, и обнаруживается, что треть из них проводятся с нарушениями, указывает эксперт. На многих заказах по-прежнему сидят люди, очень заинтересованные в том, чтобы заказ выполнило аффилированное лицо, и теперь это происходит в электронной форме. Например, условия заявки формируются так, чтобы их мог выполнить только нужный подрядчик. Например, в заявке могут указать оборудование, которое для выполнения работы не нужно, но которое есть только у единственного подрядчика.

Названия заявок часто содержат опечатки, так что найти их может только тот, кто знает, как правильно искать, продолжает Евгений Вальтер. Цена контракта может быть искусственно занижена, чтобы выдавить всех сторонних участников, а затем он достанется нужной фирме. И все это — несмотря на то, что закон говорит и о запрете на создание участнику торгов преимущественных условий. В результате происходит множество судов, в которых тратятся миллионы человеко-часов, общество платит своеобразный налог на пользование этой системой в виде косвенных затрат времени. За 9 месяцев 2019 года 821 тыс. закупок на 3.7 трлн рублей были признаны несостоявшимися, а ведь на них все, и государство, и подрядчики потратили время и силы. А состоялось закупок всего на 2.1 трлн рублей.

С другой стороны, отмечает Евгений Вальтер, в 21 веке система госзакупок слишком сложна, она не может не быть цифровой. Но судить об экономике через рост или падение объемов на этом рынке или числа сделок не представляется возможным, в том числе и потому, что он очень неравномерно сегментирован: например, на госзакупки в сфере строительства приходится 39% объемов, а на закупки в сфере лекарственных препаратов — только 4%.