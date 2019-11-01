Курс доллара: Сбербанк изменил прогноз по рублю

В четверг российский рубль всё-таки развернулся вниз к доллару и евро на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску после решения ФРС по снижению ставки и последующими за этим «ястребиными» комментариями американского регулятора.

Так, по данным на 19:00 мск к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже курс доллара составил 64,08 руб., что на 24 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Укрепился и курс евро, который составил 71,46 руб., что на 26,75 коп. выше закрытия среды.

Как заявляют эксперты, нацвалюта слабеет к доллару и евро не только из-за новостей, которые в среду пришли из США, но и на новостях о том, что КНР сомневается в возможности полномасштабной торговой сделки с США. В СМИ появилась информация, что в частных беседах с различными посредниками, которые в последние дни посещали столицу Поднебесной, представители Китая предупреждают, что Пекин не пойдёт на уступки Вашингтону по самым острым вопросам.

В КНР также опасаются, что из-за импульсивности американского лидера Дональда Трампа, США в самый последний момент может отменить подписание промежуточной сделку, которую стороны планируют оформить официально 17 ноября.

Дополнительное давление на котировки нацвалюты оказывает ситуация на рынке энергоносителей. Так, в частности, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. По его мнению, падающая в цене нефть явно не играет за рубль.

«В результате доллар закрепляется выше ближайшего уровня сопротивления на 64 руб. С технической точки зрения закрепление выше этого уровня открывает доллару дорогу в район 65 руб.», – подчеркнул эксперт.

При этом он, как и большинство других аналитиков считают, что на снижение аппетита инвесторов к риску на развивающихся рынках сыграла риторика ФРС, усилившая ожидания паузы в цикле смягчения процентной политики в США. Об этом, ранее писал и Эксперт Online, отмечавший, что рост рубля после «ястребиного» выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла – ситуация временная, которая в ближайшее время может кардинально поменяться, что накануне и прозошло.

С этим также согласен Андрей Кочетков из «Открытие Брокер». Он уверен, что после решения ФРС рынкам придется искать новую идею для покупки риска, что естественно приведёт к падению рубля.

Не верит в перспективы нацвалюты и Антон Покатович из «БКС премьер». Аналитик предполагает, что сегодня рубль продолжит демонстрировать склонность к умеренному ослаблению в рамках сезонности.

«Мой прогноз: курс доллара продолжит в пятницу укрепляться в предела 63,9-64,4 руб.», – резюмировал он.

Негативный для рубля фон поддерживается оценками Сбербанка, который изменил свой прогноз по рублю. В крупнейшей российской кредитной организации предполагают, что в 2019 году курс доллара укрепится на уровне 65 руб. вместо ранее прогнозируемой отметки в 64,6 руб., в 2020 году на уровне 65,5 руб. (ранее – 64,5 руб.) и в 2021 году – 66 руб. (ранее – 65 руб.).