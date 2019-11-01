Опубликован список объектов культурного наследия, которым грозит полное разрушение

Эксперты Всемирного фонда защиты памятников (World Monuments Fund – WMF) опубликовали список мировых достопримечательностей, которым грозит полное исчезновение.

В этом году специалисты WMF выбрали 25 наиболее уязвимых объектов всемирного наследия, наиболее сильно пострадавших от природной стихии, военных конфликтов и халатности людей, пишет газета The New York Times.

Возглавляет этот «чёрный список» Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), пострадавший от масштабного пожара, произошедшего в апреле 2019 года. На втором месте – национальный парк Тушети, расположенный в Грузии.

Как пояснили эксперты WMF, из-того что местные власти хотят сделать его более туристическим, парк быстро придёт в упадок и вскоре может просто прекратить своё существование. Замыкает тройку «лидеров» сразу две мировые достопримечательности – это легендарный остров Пасхи в Тихом океане, за которым, по наблюдениям специалистов фонда, перестали следить должным образом, а также Священная долина Урубамба, находящаяся недалеко от Мачу-Пикчу. Ей грозить полное разрушение, если рядом будет построен аэропорт.