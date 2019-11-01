Подкаст 44-й недели. Агропром России – динамичный и маржинальный. 20% для целого сектора по EBITDA

На прошлой неделе мы выпустили рейтинг крупнейших компаний агропромышленного комплекса. В рейтинг вошло 50 компаний. Самая большая из них имеет оборот 150 млрд рублей, самая маленькая - 11 млрд. По сравнению с крупнейшими сырьевыми компаниями страны с выручкой в 8 трлн рублей агрокомплекс выглядит очень и очень скромно. Суммарная выручка всех 50 компаний нашего рейтинга составляет всего 2 трлн рублей, четверть от Роснефти, Газпрома или Лукойла. Тем не менее, эта суммарная выручка выросла на 11% за прошедший год, вдвое выше инфляции. Да и сам сектор АПК обладает рядом весьма привлекательных черт. Все компании нашего рейтинга АПК – частные. Они бурно развиваются и имеют прекрасную рентабельность. По данным Россельхозбанка рентабельность агрокомплекса по EBITDA составляет 20% и выше. Это, пожалуй, это максимальная рентабельность для секторов, которые работают на потребительский спрос. Почему так происходит? И что будут делать компании агрокомплекса с этими прекрасными входными данными?