Вагоны все-таки поедут на роликах

Сегодня должен быть отменен приказ Минтранса о переводе с 2021 года всех грузовых вагонов в России на использование кассетных подшипников вместо роликовых. Этот приказ утверждал ранее принятое решение Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.

Предписание об отмене приказа Минтранса появилось по итогам вчерашнего совещания в правительстве с участием двух вице-премьеров – Дмитрия Козака и Максима Акимова. Как сообщил СМИ представитель Дмитрия Козака Илья Джус, решение об отмене приказа Минтранса мотивировано тем, что «переход на любые технологические новации для частных владельцев вагонного парка и производителей подшипников может носить только рекомендательный и поэтапный характер. Это вопрос коммерческой целесообразности и бизнес-моделей самих компаний».

Надо сказать, что компании-операторы довольно активно выступали против того, чтобы переводить парк грузовых вагонов на другой тип подшипников. Они сумели привлечь на свою сторону РСПП, ФАС и ряд других организаций. По их мнению, переоборудование 90% вагонного парка – а весь парк это более 1,1 млн вагонов – потребовало бы инвестиций в размере 300 млрд рублей. Понятно, что в конечном итоге эти затраты пришлось бы возмещать грузоотправителям, а значит – всей экономике.

Еще одним аргументов против этого решения со стороны владельцев вагонов было то, что сегодня в России кассетные подшипники производят только три предприятия, все они с иностранным участием, локализация производства низкая, соответственно, основные финансовые сливки от этого решения достанутся зарубежным владельцам этих компаний. Увеличить в короткие сроки уровень локализации производства кассетных подшипников вряд ли удастся (более подробно о проблеме локализации производства подшипников в России см. «Вагоны сходят с роликов», «Эксперт», №44).

Компании-операторы в открытом письме даже пригрозили Минтрансу вывести свои вагоны в другие юрисдикции, например, в Белоруссию или Казахстан. Это обращение к правительству было опубликовано на прошлой неделе. Тогда реакция Минтранса была однозначной – решение отменено не будет. Но не прошло и нескольких дней, как Минтрансу под давлением вышестоящего руководства придется это сделать.