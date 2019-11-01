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Проблемы, с которыми можно столкнуться при написании курсовой работы

Москва, 01.11.2019
Чтобы написать курсовую работу, студенту необходимо приложить значительные усилия и потратить немало времени. При этом имеется риск совершения досадных ошибок, которые способны значительно ухудшить ее качество.
#PressRelease

Ниже описаны типичные недочеты, допускаемые студентами при подготовке курсовых работ. Знакомство с этой информацией позволит избежать возможных проблем вследствие их повторения. Успешной альтернативой может стать помощь с курсовым проектом, за которой вы можете обратиться.

Первая ошибка состоит в чрезмерном использовании чужих текстов, то есть в плагиате. Ее обычно допускают студенты, у которых осталось совсем немного времени до окончательной сдачи курсовой. Чтобы не явиться на занятия с пустыми руками, они попросту скачивают готовые тексты с первого попавшегося вебсайта. Такой подход абсолютно недопустим. При подготовке текста своей курсовой работы нужно свести к минимуму использование чужих материалов. Даже если в этих целях используются чужие тексты, их надо пересказать совершенно другими словами.

Вторая ошибка заключается в том, что автор курсовой работы не уделяет должного внимания раскрытию ее темы. Зачастую это происходит вследствие непонимания студентом того, что от него требуется. Чтобы избежать такой ошибки, надо попытаться выяснить у своего научного руководителя основной смысл выбранной темы. Желательно обратиться к преподавателю заблаговременно, чтобы у него была возможность детально разъяснить все особенности работы.

Третья распространенная ошибка – несоответствие оформления курсовой работы стандартам, принятым в этой области. Главная трудность здесь кроется в постоянном изменении ГОСТов, действующих в сфере высшего образования. Причем данные нововведения могут быть малозаметными и незначительными, но если их не учитывать в курсовой работе, то научный руководитель может ее не принять. Особенно это касается студентов юридических вузов. Вдобавок преподаватели могут устанавливать собственные правила, относящиеся к оформлению курсовой работы.

Четвертая типичная ошибка выражается в непропорциональных объемах разделов курсовой работы. Это обычно происходит вследствие того, что студент находит много информации для написания одной главы и мало материалов для подготовки другой главы. В результате его работа выходит либо чисто теоретической, либо имеющей чрезмерный практический уклон.

Пятая ошибка, которую допускают многие студенты, – неправильный подбор ссылок. Среди преподавателей нередко попадаются такие научные руководители, который проявляют довольно строгий подход к данному моменту. Не следует пытаться произвести впечатление на преподавателя количеством указанных ссылок, вместо того надо привести только те ссылки, которые на самом деле использовались при написании курсовой работы, даже если их количество не слишком велико.

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