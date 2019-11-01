Прогноз погоды на декабрь: ничего хорошего не будет – синоптики о первом месяце зимы

Ноябрь только начался, а синоптики уже рискнули дать долгосрочный прогноз погоды на декабрь. При этом, пока ничего хорошего россиянам они в первом зимнем месяце не обещают. Как предполагают метеорологи, погода в декабре отыграется за аномально тёплый октябрь и нестабильный с климатической точки зрения, по предварительным прогнозам синоптиков, ноябрь.

Прогноз погоды на декабрь в Сибири

На большей часть Сибири в декабре будет холодно, что вовсе неудивительно. Хотя, как предполагают метеорологи, первые сильные морозы здесь ударят в начале второй декады месяца. Так, по прогнозу синоптиков, в Новосибирске в период с 1 по 10 декабря будет держаться вполне комфортная погода с дневным температурным фоном минус 6-8. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до 10-11 градусов ниже нуля. При этом в первую неделю первого месяца календарной зимы прогнозируется снег, который будет выпадать почти ежесуточно.

После 10 декабря погодная обстановка в Новосибирске изменится – снегопады прекратятся, а морозы будут крепчать с каждым днём. Так, синоптики обещают во второй декаде декабря дневные морозы до минус 17-18, после полуночи – до минус 20. После 20 декабря прогнозируются температурные перепады – в некоторые дни погодные градусники будут показывать 16-18 градусов ниже нуля, ближе к концу декабря – минус 7-10, причём как ночью, так и днём.

Более стабильная климатическая обстановка, по прогнозу синоптиков, будет в первом зимнем месяце в Красноярске. Здесь с 1 по 15 декабря очень сильных морозов не ожидается (минус 7-12). Зато будет значительно больше снежных дней. Самые лютые морозы прогнозируются на конец месяца, когда в ночные часы похолодает до минус 16-17.

Напомним, в декабре 2018 года самая высокая дневная температура в Сибири составила минус 1. При этом минимальная температура ночью опускалась до минус 18. Средние показатели дневной и ночной температур в течение декабря-2018 составили минус 8,6 и минус 8,8 соответственно. Согласно многолетним наблюдением за погодой, в среднем в декабре на территории Сибири выпадает 54,8 мм. Таким образом, декабрь для этого региона является одним из самых сухих месяцев в году.

Погода на Урале в декабре. Прогноз синоптиков

Сильные погодные перепады по прогнозу синоптиков, ожидаются в декабре на Урале. Так, в Екатеринбурге в начале месяца будут умеренные морозы. При этом с 1 по 10 декабря местных жителей ожидают температурные качели от минус 3 до минус 9 и обратно. Во второй декаде месяца ничего хорошего синоптики для жителей Екатеринбурга не обещают – подморозит до минус 14-16, при этом в отдельные дни столбики термометров ниже 7-8 градусов мороза опускаться не будут, а в ночные часы неожиданно будет становиться очень холодно – до минус 17.

В 20-х числах декабря вновь станет относительно тепло. По прогнозу синоптиков, ожидается минус 8-11. Кроме того, в самом конце декабря выпадет снег, который будет идти в том числе в новогоднюю ночь. Такие перепады температуры могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, а также граждан с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Значительно теплее и более стабильно будет в последнем месяце этого года в Челябинске и Магнитогорске. В период с 1 по 10 декабря в этих городах прогнозируется дневной температурный фон на уровне минус 4-8. После полуночи также вполне комфортно – минус 7-8. Пик морозов ожидается здесь 14-17 декабря, когда столбики термометров опустятся до минус 14-15. Впрочем, как уверяют метеорологи, уже в последней декаде декабря вновь станет тепло – минус 8-9 Такая погода продержится в Челябинске и Магнитогорске, как минимум до боя курантов.

Прогноз погоды на декабрь в Москве. Точный прогноз синоптиков

Ничего хорошего пока не обещают синоптики в первый зимний месяц 2019 года жителям Москвы и гостям российской столицы.

Согласно прогнозу метеорологов, в регионе в декабре будет очень пасмурно. При этом ожидаются обильные снегопады и порывистый ветер, прежде всего в ночные часы. Температурный дневной фон в начале месяца будет держаться на уровне 2-4 ниже нуля, после полуночи может подморозить до минус 6-8. Но при высокой влажности будет ощущение, что на улице минимум минус 10.

Настоящая русская зима придёт в Москву ближе к середине месяца. Примерно 14-16 декабря, метеорологи ждут вторжение в столицу мощного арктического циклона, под влиянием которого термометры будут показывать минус 11-13 днём и до минус 15-17 ночь.

Ближе к Новому году погода вновь сделает кульбит – по прогнозу синоптиков, 27-29 декабря выпадет сильный снег, зато воздух прогреется до минус 1-3. И даже ночью будет вполне комфортно. Погода вряд ли сильно изменится до наступления Нового года, поэтому те, кто собирается в конце декабря в столицу, могут смело готовится к встречи Нового года на улицах и площадях столицы.

При этом, как напоминают метеорологи, вероятность долгосрочного прогноза погоды составляет около 50%. Поэтому он в дальнейшем будет корректироваться. Более точно сказать, какая климатическая обстановка ожидается в последний месяц этого года в Москве и других регионах России, можно будет не ранее 20-х чисел ноября.