Россиянам рассказали об опасностях кредитных карт

Роспотребнадзор опубликовал на своём официальном сайте специальные рекомендации для владельцев кредитных карт, в которых отмечается, какие опасности их подстерегают и как не стать жертвой мошенников.

Прежде всего, специалисты ведомства советую держателям кредиток как можно быстрее подключить мобильный банк и интернет-банк. Сделать это необходимо для того, чтобы можно было контролировать остаток финансовых средств на своём кредитном счёте, а также отслеживать все операции с кредитной картой.

Это же позволит не забыть график платежей по кредиту и дату окончания льготного периода.

Кроме того, эксперты Роспотребнадзора обращаются к пользователеям кредиток с убедительной просьбой ни в коем случае не записывать на карте пин-код, а при вводе его в общественных местах прикрывать терминал рукой. При этом саму карту не отдавать в руки никому, даже сотрудникам банков.

В ведомстве также напоминают, что что снятые с кредитной карты деньги придётся вернуть, а при выходе за пределы льготного периода или за снятие наличных – с процентами. Нельзя забывать и об обязательном ежемесячном платеже. В противном случае возвращать банку придется значительно больше денег.

При покупках в магазинах держателям кредиток советуют использовать их лишь при приобретении самого необходимого, так как «свободные деньги на карте повышают вероятность совершения необдуманных покупок». При этом в Роспотребнадзоре не советуют совершать при помощи кредитных карты покупки в интернете, чтобы их данные не попали мошенникам.

При потере кредитки необходимо как можно скорее звонить по номеру телефона, который был на ней указан, чтобы заблокировать карту или сразу же обратиться в банк, который её выпустил.

Ранее сообщалось, что накануне председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе своей встречи с главой Сбербанка Германом Грефом выразил надежду на повышение доступности кредитов для населения.