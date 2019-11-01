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Курс доллара: рубль лишили факторов поддержки

Москва, 01.11.2019
#Курсы валют
  • Курс доллара: рубль лишили факторов поддержки

Егор Алеев/ТАСС

К началу ноября 2019 года российская валюта находится под давлением из-за внешнего негативного фона и окончания налогового периода. Так, к закрытию основной торговой сессии четверга на Московской бирже курс доллара составил 64,08 руб., что на 24 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Укрепился и курс евро, который составил 71,46 руб., что на 26,75 коп. выше закрытия среды., следует из данных Московской биржи. В пятницу рубль корректируется на 12 копеек к доллару и евро. Курс доллара к 12.59 мск - 64,01 руб., курс евро - 71,38 руб.

Как отмечает агентство «Прайм», рубль снижался к доллару и евро, корректируя предыдущий рост после завершения налогового периода октября, когда экспортеры покупали рублевую ликвидность для осуществления выплат в бюджет. Важным фактором также стала падающая нефть: "черное золото" снижалось в цене на 0,5%, до 59,92 доллара за баррель сорта Brent. Ранее Минэнерго США о росте запасов в стране — за неделю, завершившуюся 25 октября, на 5,7 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 438,9 миллиона баррелей.

Что касается внешнего фона, то негатив, в том числе, был связан с данными о снижении индекса деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в октябре до 49,3 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. Аналитики, напротив, ждали роста показателя до 49,9 пункта.

Несмотря на то что рубль до сих пор остается для инвесторов одной из самых выгодных валют развивающихся стран, прибавив за 9 месяцев текущего года более 7% по отношению к рублю, с начала ноября он постепенно лишается факторов поддержки, признает главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров. Самым мощным драйвером роста в октябре были многомиллиардные налоговые выплаты отечественных корпораций, это позволило рублю укрепиться до диапазона 63,7-63,9 к доллару. После заявления ФРС о снижении ключевой ставки – рубль стал корректироваться до диапазона выше 64 за доллар.

Однако критических факторов обвала рубля не наблюдается, указывает аналитик. Нефть опустилась ниже 60 долларов за бочку на фоне заявления США об увеличении запасов топлива, но любой конфликт в Саудовской Аравии может укрепить котировки. Но падения до 65 рублей за доллар пока не будет, уверен Дмитрий Александров. Рубль остается высокодоходной валютой, в которую готовы вкладывать инвесторы.

Одним из мощнейших  факторов, который негативно повлиял на курс рубля, можно назвать усиление опасений по поводу возможного срыва подписания торгового соглашения между США и Китаем, полагает, в свою очередь, вице-президент РФИ банка Елена Чижевская. Дело в том, объясняет она, что президент Чили Себастьян Пиньера отказался проводить саммит АТЭС, который должен был состояться в Сантьяго 16-17 ноября. Именно на этом мероприятии предполагалось подписать первый пакет торгового соглашения, однако теперь неизвестно, на какой срок сдвинутся переговоры. Вместе с тем, времени остается мало – уже 15 декабря США должны ввести новые пошлины на китайские товары, что существенно ухудшит мировую экономику и приведет к замедлению роста ВВП стран. 

Вместе с тем, считает Елена Чижевская, у рубля еще есть факторы поддержки в виде ОФЗ и нацпроектов, реализации крупнейшего проекта по созданию нефтепровода в Европу. Это позволит рублю удержаться в диапазоне 64-65.

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