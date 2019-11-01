Социологи рассказали, сколько россиян выступают за возвращение смертной казни

Социологи фонда «Общественное мнение» провели опрос среди россиян, в ходе которого выяснили отношение наших сограждан к возможному возвращению в стране смертной казни. Участникам исследования предложили ответить на вопрос, следует ли РФ уже сегодня вернуться к применению смертной казни или полностью отменить её, либо нужно по-прежнему придерживаться моратория.

Как показали результаты опроса, подавляющее большинство его участников (69%) считают, что за некоторые преступления следует приговаривать к смертной казни, пишет РИА Новости.

Кроме того, 52% респондентов вернули бы эту меру в законодательство РФ уже сейчас. При этом 37% опрошенных отмечают, что мораторий на применение смертной казни, который был введён в 1996 году является правильным решением. 30% из них считают, что этого моратория надо придерживаться и в дальнейшем.

Среди тех, кто придерживается обратной точки зрения 68 % респондентов призывают казнить за сексуальное преступление против несовершеннолетних, 57% - за убийство и 53% за терроризм.

Опрос фонда «Общественное мнение» проводился в период с 26 по 27 октября 2019 года среди 1,5 совершеннолетних респондентов, проживающих в 104 населённых пунктах, 53 регионах страны.