Ученые назвали основную причину тяги человека к наркотикам и алкоголю

Группа ученых из США выяснила, какой участок человеческого мозга отвечает за формирование вредных привычек, включая тягу к наркотикам и алкоголю, а также любовь к сладкому.

Согласно исследованию, которое было проведено в Университете Южной Калифорнии, обнаружены нейронные связи, влияющие на импульсивное поведение.

Выяснилось, что именно они вырабатывают меланин, который в свою очередь концентрирует гормон (MCH), используемый нейронами гипоталамуса и связанный с формированием аппетита, а также склонностью человека к приёму алкоголя и наркотиков, пишет MedicalExpress.

Вот время экспериментов на грызунах учёным удалось установить, что импульсивность не связана с голодом. Так, в одном из опытов грызун нажимал на рычаг для получения богатого жирами и углеводами угощения. При этом следующая порция испытуемой крысе выдавалась лишь спустя 20 секунд, но грызун не желал ждать и нажимал на рычаг, регулярно сбрасывая таймер.

В другом опыте крысы могли выбрать между двумя кнопками и получить на выбор одно лакомство, но сразу и без ограничений, или сразу пять, но с интервалом до 45 секунд. В этом случае все выбирали первый вариант.

Оба этих эксперимента выявили повышенный уровень MCH в мозге крыс. Кроме того, учёные установили, за импульсное поведение отвечают клетки латерального гипоталамуса. В дальнейшем учёные планирую изучить связь между системами контроля импульсов и вознаграждением, что поможет создать новые методы лечения психических расстройств, связанных с импульсивными влечениями и побороть болезненное пристрастие человека к наркотикам, алкоголю и перееданию.