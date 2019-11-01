Украина планирует потребовать от России репараций после завершения конфликта в Донбассе

Владислав Криклий – министр инфраструктуры «самостийной» в эфире одного из местных телеканалов – заявил, что Украине не придётся платить за восстановление Донбасса, так после того, как он вернётся под полную юрисдикцию Киева власти страны потребует репараций от России, пишет газета «Известия».

При этом чиновник подчеркнул, что сама Украина будет восстанавливать сама лишь тут часть Донбасса, которая сейчас подконтрольна Киеву и создавать там «больше сервиса», причем с привлечением инвесторов. По словам министра, уже сейчас желание вложить деньги в этот проект высказали сразу несколько крупных украинских компаний.

«Что касается, той части Донбасса, которые мы сейчас не контролируем, могу пообещать, что украинцы не будут платить за её восстановление. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы уже подумаем, как будем восстанавливать эту территорию», – резюмировал Криклий.