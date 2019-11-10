Футбольный «Спартак» не пустили в США

Футбольный клуб «Спартак» вынужден будет отказаться о участия в турнире, который запланирован в Орландо (США). Причина – проблем, которые возникли у футболистов с получением виз, передаёт ТАСС.

По данным агентства, которое ссылается на владельца «красно-белых» Леонида Федуна, американское посольство в Москве не выдаёт игрокам московской команды визы, даже несмотря на то, что руководство клуба предоставила дипломатам из США официальные письма от организаторов турнира и от администрации города Орландо.

«В сложившейся ситуации мы будет вынуждены отказаться от участия в этом престижном турнире», – пояснил Федун.

Напомним, турнир в Орландо состоится с 13 по 20 января 2020 года. Кроме «Спартака» организаторы пригласили принять в нём участие бразильские клубы «Палмейрас» и «Коринтианс», а также «Атлетико Насьональ» (Колумбия).