Иран и Россия приступили к строительству второй очереди АЭС «Бушер»

Иран и Россия начали строительство второго блока АЭС «Бушер». Об этом передаёт телерадиовещательная корпорация IRIB.

При этом, как отмечают журналисты церемония проходит в присутствии главы Организации по атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи, а также представителей «Росатома».

Напомним, в 2014 году РФ и Иран подписали соглашению о сотрудничестве в строительстве на территории Ирана АЭС «Бушер». Согласно условиям контракта, на двух новых блоках станции будут функционировать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, которые отвечают самым высоким требованиям безопасности.