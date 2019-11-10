Особенности микрокредитования

В других отношениях услуги по предоставлению финансовых продуктов, например займов онлайн, имеют мало отличий от выдачи обычных кредитов.

Нужно учитывать, что термин «кредит» является широким понятием, используемым для обозначения целого ряда финансовых продуктов, которые предназначены для удовлетворения сходных или смежных потребностей. В число таких продуктов входят автоломбард, автокредит, ипотечное кредитование, микрозаймы. Во всех случаях кредитование предусматривает юридически оформленные взаимоотношения, которые касаются приобретения клиентом финансового учреждения определенных материальных ценностей и предполагают выполнение определенных обязательств обеими сторонами.

Существуют разнообразные формы кредитования. Исходя из поставленных целей и задач, их оболочка может быть разной, однако сущность данной услуги во всех случаях остается неизменной. Микрозаймы могут предоставляться в трех основных формах – товарной, денежной и смешанной. Среди них первый вариант имеет самую продолжительную историю. Он возник первым и использовался в течение долгого времени, пока не появились два других варианта. В настоящее время товарное кредитование чаще всего встречается в области аренды, лизинга, реже – в использовании залогов. Применительно к микрокредитованию этот вариант не пользуется популярностью.

Вторая форма является самой распространенной разновидностью экспресс-кредитования. Такие займы выдаются на разные сроки. Наибольшей популярностью пользуются микрозаймы в размере до 30 тыс. руб. на срок до тридцати дней. Схема достаточно проста: кредитор берет на себя обязательства по предоставлению денежных средств взаймы, а заемщик обязуется своевременно вернуть полученные деньги и выплатить установленные договором проценты.

Третья форма представляет собой комбинацию двух первых и выделяется тем, что предусматривает возможность погашения задолженности путем передачи кредитору движимого имущества или недвижимости.

Физические лица берут микрозаймы для покрытия текущих расходов, тогда как юридические лица пользуются микрокредитованием для пополнения оборотных средств. Без оборотных средств не может обойтись ни одна фирма, и в случае их нехватки предпринимателям приходится использовать в данных целях заемные деньги.