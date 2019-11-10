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Прогноз погоды: таких аномалий никогда еще не было – синоптики о погоде в России

Москва, 10.11.2019
  • Прогноз погоды: таких аномалий никогда еще не было – синоптики о погоде в России

Василий Кузьмиченок/ТАСС

Мягкая, почти весенняя погода, которая установилась в Европейской части страны, продолжит удивлять россиян. По прогнозу синоптиков, высокий климатический фон продержится в Центральной России как минимум до конца ноября. При этом, и начало календарной зимы будет вполне комфортным. Как утверждают синоптики, таких погодных аномалий в России никогда ещё не было.

Прогноз погоды в Центральном федеральном округе

По прогнозу синоптиков, высокий температурный фон и минимум осадков ожидаются почти на всей территории Центрального федерального округа России. Климатическую обстановку здесь продолжает формировать западное крыло сибирского атмосферного фронта. Под его влиянием в Европейской части страны практически прекратятся осадки. А там, где дожди всё-таки прогнозируются, продолжительными они не будут.

Аномально высокую температуры в ЦФО обеспечит южная тяга ветров. Так, в Белгороде в ближайшие 10-15 дней будет солнечно, сухо и комфортно, а дневная температура составит плюс 7-12. Без осадков, тепло и безветренно почти весь ноябрь будет также в Воронеже и Курске. Здесь похолодание возможно лишь в начале декабря, когда столбики термометров опустятся до плюс 2-4.

А вот в Рязани и Липецке в начале предстоящей недели ожидается небольшой дождь и плюс 5-7. Ещё прохладнее - в Твери и Костроме, где в середине недели погодные градусники в ночные часы будут показывать всего плюс 1-2, а к минусовым значениям перейдут в 20-х числа ноября. Однако, это всё равно выше климатической нормы за последние 10 лет.

Погода в городах Золотого кольца России

Аномально тёплое окончание осени и начало календарной зимы обещают метеорологи жителям городов Злотого кольца России. Так, в Сергиевом Посаде и Переславль-Залесском в период с 11 по 19 ноября прогнозируется плюс 5-7, местами возможны кратковременные осадки. В Ростове Великом и Ярославле – до конца следующей недели плюс 6-8 и солнечно.

В Иваново, Суздале и Владимире небольшие дожди и пасмурная погода ожидаются лишь во вторник, 12 ноября. В дальнейшем здесь будет солнечно, а термометры до середины последнего осеннего месяца будут показывать не меньше плюс 5-6.

Морозная погода во все города Золотого кольца придёт в самом конце ноября. Но даже минус 1-3 и небольшой снег, не помешают туристам, которые планируют посетить эти замечательные и красивые места.

Прогноз погоды в Краснодарском крае и Крыму

На юге России и вовсе сохраняется летняя погода. Например, в Краснодаре всю следующую неделю будет солнечно и плюс 17-22. В период с 18 по 30 ноября похолодает до плюс 10, что всё равно аномально много для этого времени года. Замечательная климатическая обстановка, по прогнозу синоптиков, ожидается почти до начала декабря в Сочи, Адлере и Анапе. На этих морских курортах воздух в некоторые дни будет прогреваться до плюс 20-23. И даже в первых числа декабря ниже плюс 12 погодные градусники не покажут.

Аномально тепло пока и в Крыму. Например, в Ялте и Гурзуфе в период с 11 по 17 ноября на солнце воздух будет прогреваться до плюс 18-20.  Ещё теплее в Саках и Евпатории, где повышенный температурный фон (плюс 15-17) сохранится почти до начала декабря, что значительно выше климатической нормы.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, Москва продолжит находиться под влиянием тёплого антициклонического фронта, который сохранит в столице аномальную для ноября погоду. При этом, метеорологи предполагают, что климатическая зама, которая обычно наступает 10-12 ноября, в этом году придёт не раньше конца ноября, а при определённой розе ветров и вовсе – в середине декабря.

Пока же в начале следующей недели, синоптики прогнозируют небольшое понижение температурного фона до плюс 5-6. Но, как они обещают, уже ближе к выходным вновь распогодиться (плюс 8-9).

В свою очередь в центре погоды «Фобос» заявили, что предстоящая зима в Москве будет аномально теплой – может быть даже самой тёплой за всю историю наблюдений за погодой. Впрочем, более точный прогноз на предстоящую зиму можно будет узанть не раньше конца ноября. 

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