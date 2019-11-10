Учёные обнаружили древнее поселение инков

В перуанских Андах обнаружено уникальное высокогорное поселение инков, которое старше знаменитого Мачу-Пикчу. Чтобы увидеть, что он из себя представляло во времена своего рассвета, учёные National Geographic и местные археологи использовали дроны и революционную лазерную технологию LiDAR, пишет Newsweek.

По данным издания, поселение инков находится в археологической зоне Wat’a на высоте почти 4 км, что на 1,5 км выше легендарно Мачу-Пикчу.

По словам исследователей, в настоящее время в этом почти нет деревьев и растительности, лишь величественные горы, откуда открывается великолепный вид на окрестные долины. При этом сами учёные отмечают, что о существовании обнаруженного ими только сейчас поседения, было известно уже давно.

В частности, эту местность ранее неоднократно исследовали международные группы археологов, но делали они это обычными методами. Поэтому они смогли обнаружить только лишь могилы и места для проведения церемоний, а также несколько древних жилищ.

Сейчас же при помощи помощью новейших технологий удалось найти и увидеть значительно больше мелких деталей, составив 3D снимки местности и выявить все находившиеся в этом месте строения. Так, ученые смогли точно установить, что это поселение строили инки и, а возможно, даже племена, которые могли жить на этой же территории ещё до инков.