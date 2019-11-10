Выбор подходящей дизайн-студии

Чтобы отличить грамотных профессионалов, таких как www.private-design.com.ua, от некомпетентных новичков, нужно руководствоваться несколькими ключевыми критериями, приведенными ниже.
- Безукоризненное портфолио. Сначала надо ознакомиться на вебсайте дизайн-студии с выполненными ею работами. Важно, чтобы в портфолио имелись реализованные проекты, а не только одни визуализации. При этом уровень реализованных проектов должен быть не ниже уровня визуализаций.
- Профессионализм сотрудников. Для создания высококачественного дизайна интерьера необходимо владеть комплексными знаниями. Чтобы убедиться в высокой квалификации специалистов дизайн-студии, необходимо выяснить, какое образование они получили, какое количество проектов осуществили за все время своей работы.
- Специализация на определенных стилях. Хороший дизайнер не стремится объять необъятное, он ограничивается работой с несколькими стилями в узком направлении. Это имеет большое значение, так как отдача дизайнера выше в тех случаях, когда ему нравится работать с дизайн-проектом. Кроме того, при регулярной работе над нравящимся стилем он осваивает знания и нюансы, типичные именно для данного стиля, тем самым повышая свою компетентность.
- Репутация в профессиональной среде. Оценка дизайна интерьеров производится по профессиональным критериям, а не на уровне «нравится»/«не нравится». По этой причине очень большое значение имеют признание дизайнера со стороны своих коллег, почетные места в профессиональных конкурсах, награждения и дипломы.
- Независимость дизайн-студии. Если она действует под эгидой строительной компании или мебельного салона, то ее работа является вторичной по отношению к основному направлению деятельности головной организации. Это оказывает значительное влияние на качество дизайна интерьера. Так что предпочтение следует отдавать самостоятельным дизайн-студиям, которые могут реализовать свои идеи без согласования с вышестоящим начальством.
- Адекватное соотношение стоимости и качества проекта. Недобросовестные дизайн-студии нередко пытаются привлечь заказчика низкой стоимостью, обеспечиваемой за счет неполноты проекта. Необходимо сопоставить стоимость проекта с его содержанием.
- Наличие слаженной команды и опытного руководителя. Поскольку в студии работают узкие специалисты, они должны продуктивно взаимодействовать друг с другом под контролем руководителя.