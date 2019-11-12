Диетолог рассказала, кому нельзя есть картофель и морковь

Как рассказал «Вечерней Москве» врач-диетолог Елена Соломатина, такие полезные для организма человека корнеплоды, как морковь, редька и картофель, в некоторых случаях могут нанести вред здоровью.

Прежде всего, речь идет о людях страдающих заболеваниями ЖКТ эндокринной системы. Такой категории граждан стоит воздержаться от употребления сырых корнеплодов для избежания несварения и дискомфорта. Особенно серьезные проблемы может доставить только редька, а горькая редька, редис и дайкон никакой опасности не несут.

Для людей с повышенным сахаром в крови стоит избегать употребления картофеля и моркови. Эти овощи в термически обработанном виде повышаются гликемический индекс, что крайне вредно для диабетиков.

Диетолог отметила, что для этой категории людей вреден даже запеченный картофель. Однако в целом продукт полезен: снижает артериальное давление, уменьшает отеки и улучшает работу сердца.