В исследовании компании IHS Markit для Saudi Aramco, говорится, что одной из самых дорогих по стоимости добычей нефти в мире является российская, передает РБК.

В документе уточняется, что для рентабельности добычи необходимо, чтобы цена на сырье не опускалась ниже 42 долларов за баррель на суше и 44 долларов на платформах в море.

Также в исследовании говорится, что Россию по показателям высокой стоимости добычи "яерного золота" обогнал Казахстан, где необходима стоимость за баррель нейти 46 и 51 доллар на суше и на море соответственно. Также очень дорогостоящей является добыча нефти в США на суше (49 долларов).

Лидерство по дороговизне нефтедобычи удерживают Азербайджан, Индия и Китай. Для того, чтобы производство было рентабельным этим странам необходимы цены на нефть от 55 до 60 долларов за баррель.

В исследовании также говорится, что в основном высокая стоимость нефтегазодобычи в России обусловлена большими налогами. Так, себестоимость сырья без НДС, акцизов и других платежей приблизилась во втором квартале текущего года к отметке 31,9 доллара за баррель.

Ранее СМИ сообщали, что от политики России и ее нефтяных компаний во многом будет зависеть успех IPO Saudi Aramco.