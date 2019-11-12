Гражданина России Буркова экстрадировали из Израиля в США

Российского гражданина Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США. В настоящее время наш соотечественник уже находится в американском штате Вирджиния под стражей в ожидании первичной явки в федеральный суд, которая состоится сегодня примерно в 22:30 мск, передаёт ТАСС.

По данным агентства, глава Минюста Израиля Амир Охана ещё 30 октября подписал ордер на выдачу Буркова США. 3 ноября адвокаты Буркова подали апелляцию, а сам Бурков - прошение отменить ордер министра. Однако 10 ноября Высший суд справедливости Израиля отклонил это прошение. После чего стало понятно, что экстрадиции в США ему не избежать.

Напомним, россиянин Алексей Бурков был задержан ещё в декабря 2015 года по запросу США во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля. Власти настаивали на его экстрадиции с якобы в связи с имеющимися у них доказательствами его причастности к киберпреступлениям. Россия также настаивала на выдаче Буркова, однако Иерусалим Москве отказал, выдав нашего соотечественника Вашингтону.