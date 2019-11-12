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На рынок сжиженного газа выходит новый крупный игрок

Москва, 12.11.2019
Со своими астрономическими запасами газа Тегеран рано или поздно должен был взяться за экспорт сжиженного газа. В этом поможет Россия.
#Экспорт газа
#Иран
#Газовая ОПЕК
#Экономика
  • На рынок сжиженного газа выходит новый крупный игрок

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане

EPA/STR/ТАСС

Несколько обстоятельств способствуют тому, чтобы Иран вышел на рынок сжиженного газа (LNG). В первую очередь, конечно, это огромные запасы природного газа, по которым ИРИ является одним из мировых лидеров. Тегеран подготовил и геополитическую основу для выхода на рынок LNG. Он помирился с Катаром, главным мировым экспортером сжиженного газа, и поддерживает хорошие отношения с Россией. Но главная причина того, что о давнем желании стать крупным игроком на рынке LNG в Тегеране вспомнили именно сейчас, конечно же, является устойчиво стабильный высокий спрос на сжиженный газ.

Особенно большой спрос на LNG сейчас наблюдается в Азии и, в первую очередь, естественно, в Китае, цитирует OilPrice анонимного сотрудника Министерства нефтяной промышленности ИРИ. Причем, спрос этот сохранится, по прогнозам специалистов, как минимум два следующих десятилетия.

На прошлой неделе директор National Iranian Oil Company (NIOC) по инвестициям Талин Мансурян заявил, что Иран планирует построить шесть небольших заводов по производству LNG общей мощностью полмиллиона тонн в год. В 2015 году, когда была заключена ядерная сделка по Ирану, Тегеран намеревался построить к 20 марта 2018 года пяти крупных заводов по производству сжиженного газа. Однако после одностороннего выхода США из сделки в мае прошлого года эти планы пришлось временно отложить. Тогда же было решено развивать сектор LNG поэтапно. На первом этапе было запланировано строительство шести маленьких заводов.

Важную роль в развитии иранского сектора LNG играет сотрудничество с Россией. NIOC и Газпром подписали два меморандума о намерениях: первое о сотрудничестве между энергетическими компаниями и второе о строительстве российскими специалистами инфраструктуры LNG вместе с иранским фондом Oil Industry Pension Fund.

На первом этапе будут построены два маленьких завода по производству сжиженного газа, после чего начнется строительство более крупных предприятий.

Кстати, выбор небольших заводов объясняется их более низкой стоимостью по сравнению с крупными предприятиями и небольшими сроками строительства и запуска в действие. Немаловажную роль в выборе сыграли и соображения безопасности: небольшие заводы можно строить где угодно и их трудно обнаружить даже «зорким» американским и израильским спутникам.

На втором этапе предполагается возобновление строительства крупного комплекса LNG. Его строила немецкая строительная фирма Linde, но строительство пришлось заморозить в 2012 году, после введения санкций против ИРИ. Комплекс находится неподалеку от деревни Томбак, расположенной на западе Ирана. Первоначальная стоимость проекта – 3,3 млрд долларов, мощность – 10,5 млн тонн сжиженного газа в год. Комплекс на 60% готов. Ожидается, что его можно будет достроить в течение, максимум, одного года.

Предполагалось, что после подписания ядерной сделки по Ирану Linde достроит комплекс, но этому помешало повторное введение Вашингтоном санкций в прошлом году после одностороннего выхода США из сделки. Немецкие строители готовы закончить начатое дело, но не хотят нарушать американские санкции и поэтому ищут способы, как их обойти. Поскольку процесс это долгий, то нельзя исключать, что заканчивать строительство крупного завода по производству LNG будет Россия. По крайней мере, Москва вместе с Пекином готовы предоставить как необходимые технологии, так и увеличившееся за последние годы финансирование в размере 4 млрд долларов. Экс-директор NIOC Али Кардор в принципе договорился с Алексеем Миллером, что «Газпром» в случае необходимости заменит Linde.

Оба меморандума о намерениях, как подтвердили на прошлой неделе иранские СМИ, остаются в силе. В Тегеране хотят начать новый раунд переговоров с Россией о сотрудничестве в газовой сфере и, естественно, в первую очередь, в секторе LNG. По мнению специалистов, шансы на их успешное окончание очень высоки.

Так же, как высока вероятность создания «газового ОПЕК», состоящего из России, Ирана и Катара. Идея появилась несколько лет назад, но практического исполнения не имела, потому что Доха наладила тесные союзнические отношения с Вашингтоном. Однако сейчас в Катаре вернулись к этому замыслу. Эр-Рияд приложил все силы, чтобы испортить отношения между Вашингтоном и Дохой, и сейчас катарцы стали действовать без оглядки на «большого брата» из Америки.

 

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