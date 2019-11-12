Критерии выбора кухонного комбайна

Купим, и будет стоять в шкафу

Такой аргумент, чаще всего звучащий из мужских уст, имеет право на существование. Если приготовление пищи не является в вашей семье страстным увлечением, а количество едоков всего 2-3 человека, то необходимости в такой функциональной технике, действительно, нет. Бывает достаточно ограничиться покупкой блендера и электрической мясорубки, чтобы реализовать свои гастрономические запросы. Тем же, для кого кулинария является истинным призванием, кухонный комбайн станет незаменимым помощником.

Основные параметры выбора

Перед выбором подходящей модели в официальном магазине https://braun-shop.by, стоит принять во внимание тот факт, что чем более высокая мощность будет у комбайна, тем он лучше справится со своими задачами. Его совершенно не затруднит замесить крутое тесто или перемолоть мясной фарш с хрящиками, не говоря уже об измельчении орехов или кусочков льда. При покупке стоит рассматривать товары с мощностью от 600 Вт, так как меньшие показатели не дадут ожидаемого результата.

Что касается качества исполнения, то здесь нужно обратить внимание на материал и производителя. Лучше отдавать предпочтение моделям, выполненным из металла или высокопрочного пластика от надежных и хорошо зарекомендовавших себя фирм. Такая кухонная техника будет стоить дороже, но это компенсируется ее большей функциональностью, безопасностью и долговечностью.

Комплектация

Мощный кухонный комбайн, как правило, оснащен разными видами насадок, среди которых стоит выделить следующее:

венчики и перемешиватели;

дисковые ножи и решетки;

крюки для замеса теста:

приспособления для мясорубки, блендера, соковыжималки.

Помимо этого в комплект прибора входит от одной до нескольких чаш, выполненных из поликарбоната в бюджетных моделях, и из металла или стекла в дорогих.

Как ухаживать за кухонным комбайном

Приобретенную технику лучше всегда держать в собранном виде под рукой, так как постепенно возникнет нежелание извлекать ее из укромных уголков, а потом складывать туда обратно. Если же кухонные габариты не позволяют разместить прибор в доступной близости, лучше отдать предпочтение небольшим, компактным моделям. Уход за комбайном не доставит больших хлопот. По окончанию процесса приготовления все рабочие емкости необходимо помыть и просушить, а поверхность комбайна протереть от брызг и остатков продуктов.