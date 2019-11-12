Курс доллара пробил психологическую отметку

Во вторник, 12 ноября российский рубль продолжил падать к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, а также на неопределённости относительно заключения торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

Ранее сообщалось, что по данным агентства Reuters, подписание первой фазы торговой сделки может быть отложено c 16-17 ноября до декабря, что привело к снижению нефтяных котировок и падению интереса рынков к рисковым активам, к которым относится и нацвадюта.

Так, по данным на 13:50 мск на торгах Московской биржи курс доллара составляет 64,04, что на 15 коп. выше уровня закрытия понедельника. В свою очередь единая валюта ЕС также подорожала. Курс евро составляет сейчас 70,60 руб. (плюс 12 коп.).

Таким образом, доллар пробил психологическую отметку в 64,00 руб. Напомним, ранее наши аналитики предполагали, что преодоление сопротивления на уровне этой отметки станет подтверждением пробоя нисходящего тренда и будет говорить в пользу дальнейшего роста доллара, который устремится к уровню в 65,00 руб. Об этом, в частности, говорил Богдан Зварич из Промсвязьбанка. По его мнению, в дальнейшем нацвалюту могут ждать непростые времена.

С ним солидарен и Валерий Безуглов из Уралсиб Private Bank, который также считает, что дальнейшие перспективы рубля во многом зависят от того, смогут ли договориться США и КНР. При негативном варианте развития событий по данному вопросу, доллар может подорожать на пару рублей, а к концу года, как предположил эксперт, его курс поднимется выше отметки в 66,00 руб.

Аналитики Нордеа-банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова также считают, что внешний фон по-прежнему создает определенные риски для рубля, а основным источником негатива остаются политические темы и, прежде всего, риторика вокруг торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

В сложившейся ситуации нацвалюте остаётся ждать пятницы – начала налогового периода, который повысит значимость экспортных потоков валюты для курса рубля. Как пояснил Дмитрий Полевой из РФПИ, в среднесрочной перспективе нацвалюта способна и торговаться в диапазоне 64,00–65,00 руб., что в сложившихся условиях выглядит равновесным диапазоном.