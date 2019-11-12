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Курс доллара: после пробоя важного уровня рубль покатится вниз

Москва, 12.11.2019
  • Курс доллара: после пробоя важного уровня рубль покатится вниз

Алексей Павлишак/ТАСС

Российский рубль в понедельник продолжил снижение к доллару и евро, хотя ближе к вечеру всё-таки немного затормозил своё падение на фоне стабилизации мировых цен на нефть. Так, к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже – в 19:00 мск – курс доллара составил 63,89 руб., что на 8,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро торговался по 70,48 руб., подорожав на 15,5 коп.

Как считает большинство экспертов, рубль продолжает реагировать на внешние факторы. Так, вчера почти весь день нацвалюта активно падала вместе с другими рисковыми активами, реагируя на низкие нефтяные котировки, которые в свою очередь дешевели в цене из-за опасений срыва торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. В понедельник агентство Reuters сообщило, что подписание первой фазы торговой сделки может быть отложено c 16-17 ноября до декабря.

По мнению Антона Покатовича из «БКС премьер», вчера рынок получил очередной повод для сомнений по поводу сближения переговорных позиций США и КНР и точных сроков подписания предварительного торгового соглашения. Он предположил, что если эти сомнения продолжат усиливаться, то рыночная эйфория подвергнется существенной коррекции, а рубль сохранит склонность к ослаблению.

«Поэтому во вторник курс национальной валюты будет формироваться в диапазоне 63,85-64,55 руб.», – резюмировал эксперт.

Валерий Безуглов из Уралсиб Private Bank также считает, что дальнейшие перспективы рубля во многом зависят от того, смогут ли договориться США и Поднебесная.  При негативном варианте развития событий по данному вопросу, доллар может подорожать на пару рублей, а к концу года его курс поднимется выше отметки в 66,00 руб.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка так далеко пока не заглядывает и считает, что в ближайшей перспективе американская валюта продолжит консолидироваться в диапазоне 63,80-63,90 руб.

«Пока все попытки пробить верхнюю границу этого коридора безрезультатны, однако преодоление сопротивления на уровне 64,00 руб. станет подтверждением пробоя нисходящего тренда и будет говорить в пользу дальнейшего роста доллара, который устремится к уровню в 65,00 руб.», – прогнозирует он.

Его коллега по Промсвязьбанку Михаил Поддубский отметил, что при нынешних значениях макроэкономических показателей и цене на «чёрное золото» вблизи 62 долл. за баррель курс американской валюты будет находится вблизи отметки 65,50 руб. При этом, по его мнению, в краткосрочной перспективе курс рубля останется в диапазоне 63,5-64,5.  

В свою очередь Максим Тимошенко из банка «Русский Стандарт» предположил, что на рубль также окажет негативное влияние покупка валюты российским Центробанком на внутреннем рынке согласно бюджетному правилу.

«Ежедневные суммарные интервенции увеличиваются на месяц на 16%, до 223 млн долл. Рабочая неделя на валютном рынке будет сокращенной из-за национального праздника в США, и это может ослабить курс рубля до начала налогового периода в пятницу», – отметил он.

О налоговом периоде как о спасительной соломинке для рубля заявил и Дмитрий Полевой из РФПИ. Он убеждён, что выплата налогов повысит значимость экспортных потоков валюты для курса рубля.

«В среднесрочной перспективе нацвалюта способна и далее торговаться в диапазоне 63,00–65,00 руб., что в сложившихся условиях выглядит равновесным диапазоном», – резюмировал эксперт.

Между тем согласно материалам, которые опубликовал ЦБ РФ, реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнёров РФ с учётом инфляции), по предварительной оценке, в январе-октябре вырос на 6,1%, в октябре увеличился на 0,5%. При этом реальный курс рубля к доллару в октябре вырос на 1% по сравнению с сентябрем, к евро – также на 1%.

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