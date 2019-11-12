Мировой бизнес впал в осеннюю депрессию

Мюнхенский Институт экономических исследований (IFO) опубликовал индикатор делового климата в мире. Согласно данным организации, показатель рухнул до минимальной отметки за десять лет – минус 18,8 пункта по сравнению с минус 10,1 пункта по итогам третьего квартала 2019 года. Показатель является самым низким со второго квартала 2009 года, когда финансовый кризис охватил почти все регионы мира.

Подындекс оценки текущей ситуации упал до минус 16,4 с минус 5,4 пункта в третьем квартале, индикатор ожиданий на ближайшее будущее - до минус 21,1 пункта с минус 14,7 пункта. Экономический климат ухудшился почти во всех регионах, отмечается в сообщении института. Эксперты ожидают существенного замедления темпов роста мировой торговли, потребительских расходов и инвестиционной активности.

Страны с развивающейся экономикой (emerging markets), в основном, пессимистично оценивают нынешнюю ситуацию, в то время как в развитых государствах беспокойство вызывают перспективы на ближайшие месяцы. Негативные настроения среди emerging markets преобладают в Азии, в развитых - в США.

Ухудшение экономического климата наблюдалось почти во всех регионах мира, констатирует эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Оценки нынешней ситуации торговых войн, угрозы импичмента президенту США накануне выборов и перезапуска «печатных станков» крупнейших мировых центробанков являются отчётливо неблагоприятными.

Особенно сильно от этой неопределённости достаётся странам с формирующимися (frontier) и развивающимися рыночными экономиками, и особенно тяжело приходится тем из них, у которых устойчивые отрицательные сальдо счетов внутренних операций и внешней торговли. При этом в развитых странах в моменте ситуация более стабильная, но в ближайшие месяцы ожидания изменений, в основном, оцениваются как негативные. В развивающихся странах понижательная тенденция наблюдалась в основном в Азии; в развитых странах она была сосредоточена в США.

Эксперты IFO ожидают значительно более слабый рост мировой торговли, на фоне отчётливого повсеместного спада личного потребления и снижения инвестиционной активности. По сравнению с весной этого года заметно увеличилась доля экспертов, оценивающих макроэкономический спрос, расширяющееся социальное неравенство и вялые инновации как недостаточные для прежнего уровня стабильности.

Прогноз IFO говорит сам за себя, констатирует Владимир Рожанковский. Субиндекс глобальных ожиданий снизился в 3-м квартале 2019 года до -14,7 по сравнению с +6,1 во втором квартале 2018 года, когда Трамп поднял тарифы на импорт алюминия и стали, чем ознаменовал начало мировых торговых войн. Ожидается, что этот субиндекс снизится до значения -21,1 к концу текущего года.

Негативные настроения касательно мирового экономического климата начали нарастать в тот момент, когда стало ясно, что прежние торговые соглашения и этика внешнеторговых отношений перестают работать, рассказывает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Проще говоря, когда США несколько лет назад вступили в активную фазу экономической войны со своими торговыми партнерами, в первую очередь, с Китаем.

Именно поэтому на Азиатский регион приходится большее число пессимистически воспринимающих экономический климат и его развитие субъектов. Можно сказать, наступила новая эпоха, в которой нормы ВТО перестали соблюдаться, а США пытаются установить свои нормы, больше похожие на право сильного в торговле: активно используются заградительные тарифы, пошлины и даже просто экономические санкции, которые вроде бы имеют политическую цель, используются для того, чтобы ослабить экономику внешнеторгового партнера.

Дополнительно есть такой фактор нарастания пессимизма, как стагнация самых интересных отраслей экономик развитых стран, например, IT. Еще в 2008-2009 гг большие надежды возлагались на прогресс в сфере виртуальной реальности, на разработку революционного программного обеспечения и соответствующего ему «железа», но под нарастающим гнетом законодательного регулирования это так ни к чему не привело, в том числе и в России, скопировавшей идею и законодательство защиты личных данных своих граждан у других развивающихся стран и таким образом заставившей многие IT-проекты либо эмигрировать, либо вообще не открываться.

По мнению Жарского, ключевая особенность плохого инвестиционного и делового климата заключается вот в таких потерях, которые даже невозможно измерить, как невозможно понять, сколько компаний и стартапов не открылось в результате того или иного законодательного ограничения. Как считает аналитик, мировой экономический рост замедлится в 2019 году до 2.6%, а в 2020-м — до 2.4%. Это повлечет за собой такие негативные для России эффекты, как снижение спроса на нефть и более низкие цены на нее, скажем, в диапазоне от 55 — 60 долларов за баррель Brent.