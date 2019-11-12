На Украине назвали три варианта возвращения Крыма

По мнению лидера политической партии «Голос» Святослава Вакарчука, у Украины есть три варианта возвращения Крыма и Донбасса «под контроль Киева», о чем он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Первый вариант – это силовой захват. Однако политик сразу сообщил, что в настоящих реалиях данный вариант невозможен, поскольку может привести к нежелательным для Киева последствиям.

Вторым более приемлемым вариантом возвращения Крыма Вакарчук называет последовательную реализацию Минских соглашений, а третьей возможностью вернуть территории представитель партии «Голос» считает полностью приостановить все действия в этом направлении. Это необходимо, по его мнению, для того, чтобы «скопить» потенциал, поднять экономику и нарастить военную мощь. По словам Вакарчука, третий вариант «самый болезненный, но самый реалистичный».

Напомним, Москва неоднократно напоминала о необходимости соблюдения минских соглашений в плане прекращения войны в Донбассе. Нарушение соглашения следовало с украинской стороны, в частности по нарушению положений о прекращении огня.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам всенародного референдума, на котором более 98% жителей полуострова проголосовали за данный шаг.