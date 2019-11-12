Названа сумма, необходимая для победы над бедностью в России

Как заявил глава Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин, на борьбу с бедностью России необходимо ежегодно тратить 200 миллиардов рублей, передает телеканал 360. Эта сумма позволит сократить число бедных в стране на 40%, уточнил Кудрин. В настоящее время на социальные выплаты малоимущим гражданам тратится около 11 триллионов рублей.

«Чтобы сократить количество бедных хотя бы на 40%, нужно было тратить дополнительно 200 млрд рублей в год», - цитирует ТАСС политика.

Он подтвердил, что сегодня под социальными тратами подразумеваются различные выплаты от «поддержки матерей и детей до инвалидов и других категорий граждан». Сюда же входит трансферт в Пенсионный фонд, добавил Кудрин.

Он подчеркнул, что ресурсы на дополнительные 200 миллиардов рублей ежегодно, у России есть. В частности выделить деньги на борьбу с бедностью можно за счет других статей бюджета, уверен чиновник.

Напомним, ранее Кудрин заявил, что победить бедность в стране можно только за счет реального увеличения доходов населения. По его оценке, в России сегодня проживает за чертой бедности 19,3 миллиона человек.