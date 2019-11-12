Песков оценил предложение вернуть в ДФО прежний возраст выхода на пенсию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время ежедневной встречи с журналистами прокомментировал предложение депутата Госдумы Николая Харитонова вернуть жителям Дальневосточного федерального округа прежний возраст выхода на пенсию. По его словам, в Кремле вообще нет никакой позиции относительно этого предложения, передаёт РИА Новости».

«Ничего не могу оценить или прокомментировать. Мы никак это не оцениваем. Какой-либо позиции на данный счёт у нас нет», – резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что Николай Харитонов – глава комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока нижней палаты российского парламента – предложил российскому Кабмину рассмотреть вопрос о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО).

По его мнению, население, проживающее в суровых климатических условиях, заслуживает особых привилегий. При этом депутат подчеркнул, что ДФО – это особая территория с суровыми климатическими условиями.

«Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, им нужна особая мотивация. Одним из её элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы, а именно возвращение прежнего возраста выхода на пенсию – 55 лет для женщин и 60 для мужчин», – пояснил Харитонов.