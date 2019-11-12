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Прогноз погоды на 14 дней: синоптики рассказали об удивительной погоде в ноябре

Москва, 12.11.2019
  • Прогноз погоды на 14 дней: синоптики рассказали об удивительной погоде в ноябре

YURI KOCHETKOV/EPA/TASS

Ноябрь, начавшийся удивительными климатическими перепадами и аномалиями, ими же и закончится. При этом, по прогнозу синоптиков, в ближайшие 14 дней Русскую равнину ждут как трескучие морозы, так и тёплая погода, которая больше характерна скорее для конца мая или начала сентября. 

Синоптики предупреждают о сильных морозах. Прогноз погоды на 14 дней в северных регионах

Очень холодно и низкие температурные показатели ожидаются в ближайшие 14 дней в Красноярском крае. Так, уже к этим выходным в дневные часы здесь будет минус 19-21. В центральных районах региона – ещё прохладнее, особенно в ночные часы. По прогнозу синоптиков, с наступлением темноты воздух может остыть по минус 35-40 градусов.

Мёрзнуть в ближайшие две недели придётся также жителям Бурятии и соседнего Забайкалья. Там, как обещают в Гидрометцентре, ожидаются низкие температурные показатели – от 20 до 30 градусов ниже нуля. Кроме того, выпадет снег, который будет сопровождаться сильным ветром – до 25 метров в секунду. Возможны заносы на дорогах. По прогнозу синоптиков, самой холодной точкой страны в период с 14 по 27 ноября станет северо-запад Якутии. В ночные часы здесь в некоторые стуки столбики термометров опустятся до минус 48. Очень холодно на этой неделе будет на юго-востоке, в центральных районах и на Колыме - выпадет небольшой снег, а воздух после полуночи опустится до минус 29-35.

Прогноз погоды до конца ноября на юге России

На юге страны в предстоящие две недели прогнозируется почти летняя погода. Так, по прогнозу Крымского Гидрометцентра, в Симферополе в период с 13 по 18 ноября ожидается солнечная погода, без осадков. Дневная температура составит плюс 22-24. В Ялте и Гурзуфе до конца недели на солнце воздух будет прогреваться до плюс 20-22. Ещё теплее, по прогнозу синоптиков, в Евпатории, где повышенный температурный фон (плюс 20-22) сохранится до 20-х чисел ноября, что значительно выше климатической нормы.

В последней декаде месяца на всей территории полуострова солнечная погода сменится пасмурной. Однако высокий для конца ноября температурный фон сохранится – в дневные часы столбики термометров ниже плюс 10-14 показывать не будут.

Настоящий летний зной, по крайней мере, до конца этой недели ожидается на Кубани. Например, в Краснодаре всю неделю будет солнечно и плюс 22-24. Замечательная климатическая обстановка, по прогнозу синоптиков, ожидается в Сочи, Анапе и Адлере. На этих морских курортах на солнце будет прогреваться до плюс 25. С 18 ноября и уже до начала декабря, температурный фон на Кубани немного снизится, но всё равно останется выше климатической нормы. По прогнозу синоптиков, ожидается плюс 12-16 и в основном солнечная погода. Небольшая облачность и кратковременные осадки возможны в Краснодарском крае лишь в последние дни ноября.

Пока тепло в Ставропольском крае. Так, сегодня в Кисловодске, Пятигорске и Ставрополе было плюс 16-20. Однако уже в среду, 13 ноября, дневная температура опустится до плюс 10-12. Такая погода продержится в регионе до 18-20 ноября. В последнюю неделю месяца похолодает до плюс 4-7, возможны осадки. 

Прогноз погода в Европейской России

По прогнозу синоптиков, высокий климатический фон с минимумом осадков ожидается в Центральной России, в том числе и в Москве до середины ноября. Самая тёплая погода ожидается в Тамбовской, Курской, Белгородской и Воронежской областях. Так, до конца этой недели синоптики обещают, здесь солнечную погоду с дневной температурой плюс 6-10. Начиная с последней декады ноября начнётся постепенное снижение температурного фона до плюс 3, а в самом конце ноября возможны заморозки до минус 1-2. Однако это всё равно будет немного выше климатической нормы.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков на 14 дней

В предстоящие 2 недели в Москве осень продемонстрирует все недостатки капризного характера погоды. По прогнозу синоптиков, аномальные плюс 10, которые были в начале этой недели уже сменились на плюс 5-6. Ближе к выходным, по прогнозу столичного метеобюро, температурный режим в Москве окончательно вернётся к климатической норме – ожидается плюс 3-4 днём, облачно, но без осадков.

После 20 ноября в столичный регион вернутся умеренные морозы – до конца месяца дневная температура будут оставаться в пределах минус 1-2, как днём, так и ночью. Кроме того, ожидаются осадки в виде снега. Несмотря, это, самый конец осени будет относительно тёплым и всё-таки порадует москвичей и гостей российской столицы вполне комфортной погодой.

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