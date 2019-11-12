Путин обсудил с Меркель проблемы транзита газа через Украину

Российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в ходе телефонного разговора дальнейшие условия транзита российского газа, поступающего в Европу, через территорию Украины. В частности речь шла о трехсторонних переговорах по транзиту. Также политики обсудили разведение сил в Донбассе.

Как говорится в сообщении Кремля, в ходе переговоров был подтвержден настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в «нормандской четвёрке». Также не исключен новый саммит в данном формате, отмечается в сообщении.

Стороны отметили и важность соблюдения минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе. Помимо этого, Путин и Меркель обсудили ситуации в Сирии и Ливии и договорились продолжать контакты по данным вопросам на различных уровнях.