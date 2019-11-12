Российская нефть побила исторический рекорд

В конце прошлой недели премия на сорт российской нефти Urals относительно североморского бенчмарка Brent достигла максимальных показателей за всю историю наблюдения, начиная с 1990 года, сообщает агентство Argus Media.

СМИ уточняет, что в Северо-Западной Европе сорт вырос в цене до $1,05 за баррель и стал стоить $62,87за баррель. В Средиземноморье партия российской нефти по 80 000 тонн оценивалась с премией $1,5 за баррель и продается по цене $63,32 за баррель.

Аналитики агентства объясняют рост цены на российскую нефть совокупностью ограниченного предложения в ноябре при росте спроса на среднетяжелое "черное золото".

«Подорожанию Urals способствует ограниченное предложение ноябрьских партий сорта в условиях укрепления спроса на среднетяжелую нефть с высоким выходом средних дистиллятов: переработчики активно готовятся к выпуску малосернистого топлива в рамках IMO-2020», - объяснили аналитики. Они уверены, что после октябрьского всплеска, поставки Urals из портов России уменьшатся примерно на 2,3 млн тонн - до 6,74 млн.