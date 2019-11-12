Россия призвала Украину начать диалог с представителями ДНР и ЛНР

Борис Грызлов – полномочный представитель РФ в контактной группе призвал власти Украины начать диалог с властями независимых республик Донбасса и пробить закон об особом статусе региона.

При этом Грызлов напомнил, что 31 декабря 2019 года истекает срок действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей», передаёт РИА Новости.

Кроме того, делегация нашей страны призвала Киев обеспечить продление действия этого закона, а также начать диалог с представителями ДНР и ЛНР. По мнению Грызлова, для полноценного введения в действие особого статуса требуется его закрепление в конституции Украины.

Он также отметил, что нужно двигаться пусть маленькими шагами, но обязательно двигаться к полному выполнению пунктов всех Комплекса мер.

«Москва и ОБСЕ в контактной группе готовы содействовать этому диалогу», – резюмировал Грызлов.