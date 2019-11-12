Сбербанк начал доставлять дебетовые карты своим клиентам на дом

Сбербанк в тестовом режиме начал доставку перевыпущенных банковских карт своих клиентам прямо на дом. В настоящее время эта услуга доступна жителям несколько регионов. В частности, в Москве доставка карты Сбербанка стоит 500 руб.

При этом, начиная с декабря, можно будет заказать доставку новых карты крупнейшей кредитной организации страны, передаёт агентство «Интерфакс».

Как заявили в Сбербанке, пилот по доставке дебетовых карт клиентам, направлен в первую очередь на изучение востребованности нового сервиса и оценку его необходимости.

Предполагается, что в полном объёме новая услуга начнёт работать с первого полугодия 2020 года, а заказать карту можно будет через интернет-банк или мобильный банк. Для этого надо будет пройти дистанционную верификацию.